مقامات واشنگتن انتظار دارند «لوکاس» کپی آمریکاییِ پهپاد ایرانی شاهد به سلاح مهم عملیاتی تبدیل شود

نشریه آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده در حال توسعه یک پهپاد رزمی جدید است که مستقیماً بر پایه فناوری پهپاد ایرانی شاهد طراحی شده و این روند را «وارونگی چشمگیر» در الگوهای فناوری نظامی جهان توصیف می‌کند.

به گزارش ایسنا، به‌نوشته نشریه «نشنال اینترست»، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا سامانه‌ای به نام پهپاد رزمی کم‌هزینه یا «لوکاس» را توسعه می‌دهد و این پهپاد در عمل نسخه‌ای تقریباً مشابه پهپادهای ایرانی شاهد توصیف شده است.

مقاله تأکید می‌کند که ایالات متحده برای سال‌ها خود را پیشتاز فناوری نظامی جهان معرفی کرده و دیگران را تنها «تقلیدکننده» دانسته بود؛ اما در حوزه پهپادها، این معادله دگرگون شده است. در این گزارش آمده که کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه و اوکراین به‌شدت در زمینه توسعه پهپاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که آمریکا دچار رکود و رضایت‌مندی بوده است. نشنال اینترست تأکید می‌کند که ایران، به‌ویژه با پهپادهای شاهد، تأثیرگذارترین قدرت پهپادی جهان شده و این پهپادها نقش برجسته‌ای در درگیری‌های اخیر ایفا کرده‌اند.

به گزارش نشنال اینترست، پهپادهای شاهد- به‌ویژه مدل شاهد ۱۳۶ - اکنون به‌طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. رسانه آمریکایی مدعی است روسیه در جنگ اوکراین به این پهپادها وابسته شده، رژیم صهیونیستی در مورد حضور احتمالی آن‌ها در فلسطین اشغالی ابراز نگرانی کرده و ونزوئلا نیز به ایران اجازه تأسیس کارخانه‌های تولید این پهپادها را داده است. این نشریه می‌نویسد در یک چرخش غیرمنتظره، آمریکا نیز اکنون به همین سامانه ایرانی متکی شده است؛ نه با خرید، بلکه با مهندسی معکوس. رسانه آمریکایی می‌نویسد که ایالات متحده یک پهپاد شاهد را به‌دست آورده و با کالبدشکافی فناوری آن، نسخه آمریکایی لوکاس را ساخته است. این گزارش همچنین مدعی است که ایران در سال ۲۰۱۱ با مهندسی معکوس پهپاد آمریکایی RQ-۱۷۰ توانست پایه‌های برنامه پهپادی خود را بنا کند و همین فناوری، ساخت مدل‌های ابتدائی شاهد را ممکن ساخت و سپس ایران سامانه‌های پیشرفته‌تری تولید کرد که اکنون فراتر از توان تولیدی آمریکا توصیف می‌شوند.

مقاله می‌افزاید پهپاد لوکاس از نظر ظاهری و ساختاری عملاً مشابه شاهد-۱۳۶ است و نشانه‌ای از ابتکار مستقل در آن دیده نمی‌شود. نشریه اشاره می‌کند برخی ممکن است این اقدام آمریکا را «پاسخ متقابل» به مهندسی معکوس ایران بدانند، اما اهمیت اصلی اینجاست که ارتش آمریکا اکنون از فناوری کشوری بهره می‌گیرد که سال‌ها آن را در حوزه نظامی به‌عنوان یک کشور پیشرفته قبول نداشت. به‌نوشته نشنال اینترست، نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در میدان تیر «یوما» در آریزونا مشغول آزمایش این پهپاد است و برنامه‌ریزی شده که لوکاس قابلیت حمله به اهداف متحرک را داشته باشد و شاید تا حدی به‌صورت خودکار عمل کند. مقاله همچنین به هزینه پایین این پهپاد - حدود

۳۵ هزار دلار - اشاره می‌کند و می‌نویسد که وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تولید آن را مشابه شیوه ساخت «کشتی‌های لیبرتی» در جنگ جهانی دوم به‌صورت انبوه و توسط چندین سازنده انجام دهد.

این گزارش تأکید می‌کند مقام‌های دفاعی آمریکا انتظار دارند لوکاس به یکی از سلاح‌های مهم عملیاتی تبدیل شود و در چندین حوزه ازجمله اروپا، غرب آسیا، منطقه هند-آرام و حتی آمریکای لاتین به‌کار گرفته شود. اگر آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز باشند، انتظار می‌رود تولید این پهپاد به‌سرعت گسترش یابد و وارد چرخه عملیاتی شود.

نشنال اینترست در پایان هشدار می‌دهد که آمریکا اکنون در حال «کپی‌برداری» از فناوری نظامی ایران است و این موضوع باید جدی گرفته شود. این نشریه تأکید می‌کند که توانمندی پهپادی ایران برخلاف تصویر ارائه‌شده توسط واشنگتن «عقب‌مانده» نیست و این پرسش را مطرح می‌کند که ایران چه سامانه‌های پیشرفته دیگری در اختیار دارد که ممکن است تهدیدی واقعی برای نیروهای آمریکا و متحدانش در آینده باشد.