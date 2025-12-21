کد خبر: ۳۲۴۷۶۵
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹
بخشی از نامه امام(ره) به آیتالله منتظری مرجع دشمنان مردم(درمکتب امام)
با دلی شکسته و سینهای گداخته از آتش بیمهریها با اتکا به خداوند متعال به شما که حاصل عمر من بودید چند نصیحت میکنم دیگر خود دانید:
1) سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرالها نریزد.
2) از آنجا که سادهلوح هستید و سریعاً تحریک میشوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد.
صحیفه امام؛ ج21؛ص331 | جماران؛ 6 فروردین 1368