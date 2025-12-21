رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح صحن حضرت زهرا سلام‌الله علیها در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نجف اشرف از موضع آیت‌الله‌ سیستانی قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود به مناسبت افتتاح صحن حضرت زهرا سلام‌الله علیها در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نجف اشرف گفت: من در این مجلس باید تشکر کنم از بیانیه مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی سیستانی که در جنگ ۱۲ روزه وقتی که آمریکا رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار داد، ایشان بیانیه‌ای دادند که دفترشان منتشر کردند.

گفتنی است، در بخشی از بیانیه آیت‌الله سیستانی آمده بود: مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف بار دیگر ادامه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و هرگونه تهدید سوءقصد به رهبری عالی دینی و سیاسی این کشور را به شدت محکوم می‌کند، و قاطعانه هشدار می‌دهد که هر اقدام مجرمانه‌ای از این‌گونه – افزون بر زیرپاگذاشتن آشکار موازین دینی و اخلاقی و نقض صریح عرف و قوانین بین‌المللی – پیامدهای بسیار وخیمی برای سراسر منطقه در بر خواهد داشت و چه بسا منجر به خروج کامل اوضاع از کنترل و بروز هرج و مرج گسترده‌ای شود، که رنج ملت‌های منطقه را افزایش داده و منافع همگان را به شدت به خطر بیندازد.