دستگیری کلاهبردار مترو تهران بعد از چند روز کار اطلاعاتی
فرمانده یگان انتظامی مترو از دستگیری یک سارق و کلاهبردار حرفهای در مترو تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ عباس کرمیراد گفت: یک از شهروندان با مراجعه به پلیس مترو اعلام داشت در زمان خرید بلیت مترو به دلیل آشنا نبودن با نحوه خرید، از فردی که در محل حضور داشت درخواست کمک کرده و پس از گذشت حدود یکساعت متوجه کسر ۳۰میلیون تومان از حساب خود شده و سپس دریافت کارت وی با کارت سارق جابهجا شده است. کرمیراد افزود: بلافاصله دستگیری این سارق در دستورکار عوامل انتظامی قرار گرفت و با بازبینی دوربینهای مداربسته و شگردهای نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی کردند. سارق که از کلاهبرداران حرفهای بوده و ۲ پرونده مشابه دیگر نیز داشته با هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر شد. وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس مترو توسط مالباخته شناسایی و در بازجوییهای فنی به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.