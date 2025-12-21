تقابل حساس شهرداری گرگان و استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال

جدال دو تیم شهرداری گرگان و استقلال تهران در هفته سیزدهم لیگ بسکتبال به واسطه انگیزه گرگانی‌ها برای جبران تنها باخت و هدف‌گذاری استقلال برای تثبیت جایگاه می‌تواند مهم‌ترین دیدار هفته باشد.

رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه (اول دی) با برگزاری دیدارهای هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) پیگیری می‌شود؛ هفته‌ای که در دور رفت آن نتایج قابل توجهی رقم خورد و حالا تیم‌های بازنده در آن هفته مصمم‌تر از همیشه به دنبال جبران نتیجه هستند. در هفته دوم نیم فصل نخست، استقلال برابر مدافع عنوان قهرمانی یعنی شهرداری گرگانی همراه بود و همین نتیجه، جدال دو تیم در دیدار برگشت را مهم‌تر و حساس‌تر کرده است. استقلال که در اولین سال حضور در لیگ برتر پیشتازی قابل توجهی در رقابت با دیگر مدعیان داشته است، برای دفاع از عملکرد خود در دیدار رفت و مهم‌تر از آن تثبیت جایگاهش در صدر جدول رده‌بندی این‌بار باید گرگانی‌ها را در حضور تماشاگران‌شان شکست دهد و این مسئله کار این تیم را سخت‌تر از دور رفت می‌کند. البته که استقلال با در اختیار گرفتن حامد حدادی حالا وضعیت ترکیب خود را نسبت به همیشه بهتر هم کرده است اما به هر حال این هفته از مسابقات و این دیدار، تنها فرصت برای گرگانی‌ها است که تنها شکست خود را جبران کنند.دیگر نماینده خطه شمالی کشور یعنی کاله هم در این هفته برگزار‌کننده دیدار خانگی است با این تفاوت که این تیم در دور رفت مقابل گلنور پیروز شد و حالا برای تکرار این برد مقابل تماشاگرانش به میدان می‌رود. برنامه دیدارهای هفته سیزدهم (دوم مرحله برگشت) رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

دوشنبه اول دی

* رعد پدافند هوائی اصفهان- پاس کردستان (ساعت ۱۵) * طبیعت اسلامشهر- پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۵:۳۰) * پالایش نفت آبادان- نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۶) * شهرداری گرگان- استقلال تهران (ساعت ۱۷) * کاله مازندران- گلنور اصفهان (ساعت ۱۷:۳۰)