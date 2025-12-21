فارسی | العربي | English
۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
هشت داستان از زندگی امام کاظم(ع) برای کودکان

کتاب «نامه به حاکم ناشناس» جلد نهم مجموعه هشت بهشت است که هر یک از کتاب‌های این مجموعه به بیان داستان‌گونه زندگی چهارده معصوم(ع) پرداخته است. شرمندگی، قرار به وقت ملاقات، برکت زمین سوخته، رویای واقعی، نامه به حاکم سرشناس، هدیه، نامه‌ای در آستین، خوشحالی ناتمام از جمله هشت داستان دلنشین این اثر از لحظات زندگی امام کاظم(ع)، سیره رفتاری و کرامات امام کاظم‌(ع) است که به‌همراه تصاویر ساده و زیبا، برای کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۵ ساله چاپ شده است.
این کتاب، به قلم مسلم ناصری، نویسنده حوزه کودک‌ونوجوان نوشته شده که مجموعه هفت‌جلدی روباه زرنگ، مجموعه ۱۴ جلدی قصه‌های شیرین از زندگی معصومین‌(ع)، مجموعه کتاب‌های هشت بهشت، داستان‌هایی برگرفته از زندگی معصومین‌(ع)، از دیگر آثاری است که به قلم این نویسنده، توسط انتشارات به‌نشر، به چاپ رسیده است. کتاب «نامه به حاکم ناشناس» در وب سایت انتشارات به‌نشر به آدرس www.behnashr.ir در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

