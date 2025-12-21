«حسینیه معلی» به «مهدیه معلی» تغییر نام داد

نام برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه به «مهدیه معلی» تغییر یافت. این برنامه با محوریت شادی و سرور اهل‌بیت(ع) و تمرکز بر مناسبت‌های ماه شعبان تولید شده است.

نجم‌الدین شریعتی، مجری برنامه، اعلام کرد ضبط «مهدیه معلی» به پایان رسیده و این ویژه‌برنامه آماده پخش است. افتتاحیه «مهدیه معلی» شب ۲۷ رجب برگزار می‌شود و پخش آن از پنجشنبه دوم بهمن‌ماه، همزمان با شب ولادت امام حسین(ع)، آغاز شده و تا نیمه شعبان از شبکه سه سیما ادامه خواهد داشت.