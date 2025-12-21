فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۷۲۱
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تغییرات گسترده در ساختار رسانه‌ای «حزب‌الله لبنان»

تمامی ساختارهای رسانه‌ای مقاومت از جمله اعلام حربی، شبکه المنار، رادیو نور، ارتباطات رسانه‌ای، فعالیت‌های رسانه‌ای و دیگر بخش‌های مرتبط در ساختاری واحد با عنوان «هیئت اعلام مرکزی» تجمیع شدند.
به گزارش سینماپرس، با فرمان دبیرکل حزب‌الله، تمامی ساختارهای رسانه‌ای مقاومت از جمله اعلام حربی، شبکه المنار، رادیو نور، ارتباطات رسانه‌ای، فعالیت‌های رسانه‌ای و دیگر بخش‌های مرتبط در ساختاری واحد با عنوان «هیئت اعلام مرکزی» تجمیع شدند. مسئولیت این مجموعه به سید ابراهیم الموسوی سپرده شده است و مستقیما تحت نظر دبیرکل می‌باشد.
لازم به ذکر است که این بخش‌ها پیش از این، هر یک به‌صورت جداگانه و تحت نظر معاونت‌های اجرائی یا جهادی فعالیت می‌کردند. اما با تدبیر دبیرکل مقاومت، همگی در یک سازوکار متمرکز رسانه‌ای سامان‌دهی شده‌اند تا مسیر جدید و منسجم‌تری را در عرصه رسانه‌ای دنبال کنند.
این تصمیم، یکی از مهم‌ترین و معنادارترین تصمیمات اعلام‌شده در میان مجموعه‌ای از تغییرات اساسی در رویکرد و ساختار مقاومت به‌شمار می‌آید.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دیگه جا نیست!(گفت و شنود)

بازیگران نمایش فریب(یادداشت روز)

انتصاب سید احمد موسوی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید

افشای اسناد تازه از پرونده «جزیره فحشا» قطره‌چکانی اما تکان‌دهنده!

اخبار ویژه

اختصاص ارز به گروه‌های خاص علت افزایش قیمت مواد غذایی

نشریه مخفی که همه کاره‌اش یک نفر بود

6 ماه از جنگ گذشت اما اسرائیل همچنان کابوس موشک می‌بیند

صلوات بلند، نفاق را از بین می‌برد

رویترز : پوتین تمام اوکراین و بخشی از اروپا را می‌خواهد!