به گزارش سینماپرس، با فرمان دبیرکل حزب‌الله، تمامی ساختارهای رسانه‌ای مقاومت از جمله اعلام حربی، شبکه المنار، رادیو نور، ارتباطات رسانه‌ای، فعالیت‌های رسانه‌ای و دیگر بخش‌های مرتبط در ساختاری واحد با عنوان «هیئت اعلام مرکزی» تجمیع شدند. مسئولیت این مجموعه به سید ابراهیم الموسوی سپرده شده است و مستقیما تحت نظر دبیرکل می‌باشد.

لازم به ذکر است که این بخش‌ها پیش از این، هر یک به‌صورت جداگانه و تحت نظر معاونت‌های اجرائی یا جهادی فعالیت می‌کردند. اما با تدبیر دبیرکل مقاومت، همگی در یک سازوکار متمرکز رسانه‌ای سامان‌دهی شده‌اند تا مسیر جدید و منسجم‌تری را در عرصه رسانه‌ای دنبال کنند.

این تصمیم، یکی از مهم‌ترین و معنادارترین تصمیمات اعلام‌شده در میان مجموعه‌ای از تغییرات اساسی در رویکرد و ساختار مقاومت به‌شمار می‌آید.