اخبار ویژه
6 ماه از جنگ گذشت اما اسرائیل
همچنان کابوس موشک میبیند
شش ماه پس از جنگ 12روزه، قدرت کوبنده موشکهای نقطهزن ایران که رژیم صهیونیستی را در هم کوبیدند، همچنان محل بحث محافل سیاسی و رسانهای جهان است.
در اینباره سرلشکر «الیزر ماروم» فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم صهیونیستی گفت: فعلاً باید بحث هستهای ایران را کنار بگذاریم. ما دیدیم که این موشکها چه میکنند و چقدر خطرناکند. حتی اگر ۱۰ عدد از موشکهای ایران به اسرائیل اصابت کند، برای ما مشکل بزرگی ایجاد میکنند.
از سوی دیگر، شبکه یورونیوز در گزارشی از قول کارشناسان خبر داد: آمریکا بهدلیل مصرف گسترده تاد در جنگ ایران و اسرائیل و مقابله با موشکهای دوربرد ایران با ناترازی پدافند موشکی روبهروست.
به گزارش یورونیوز، آژانس دفاع موشکی آمریکا با ناترازی عرضه و تقاضای سامانههای رهگیر موشکی «تاد» مواجه شده و کارشناسان هشدار دادهاند که موشکهایی که در سال ۲۰۲۱ خریداری شدهاند، طبق برنامه تا پیش از آوریل ۲۰۲۷ وارد موجودی این آژانس نخواهند شد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، سیاسآیآس میگوید بهدلیل استفاده ارتش آمریکا از تعداد زیادی از سامانههای ضدموشکی تاد (دفاع منطقهای در ارتفاع بالا) برای دفاع از اسرائیل در جنگ ۱۲روزه علیه ایران، اکنون تحویل این سامانهها متوقف شده است.
یک تحلیلگر عرب هم با اشاره به گزارشهای منتشره از کابینه جنگ اسرائیل در جنگ ۱۲روزه گفت: تا موشکهای ایرانی به شهرهای اسرائیل اصابت کرد، سرخوشی اولیه کابینه اسرائیل جایش را به نگرانی داد. سرتیب دونالد رئیس سابق جبهه داخلی اسرائیل میگوید سقوط بالستیک مثل موشک غزه نیست بلکه قدرت تخریب آن عظیم است. او به ساختمانی 14طبقه در باتیام اشاره میکند که بخش بزرگی از آن با اصابت موشک فروریخت و 70 ساختمان اطراف آن هم آسیب دیدند. او میگوید دیدن این صحنهها برای اسرائیلیها سخت بود و تصویر خانوادهای که منتظر بیرون کشدن جنازه عزیزان خود بودند، هنوز در ذهنش هست و جرأت روبهرو شدن با چنین صحنهای را نداشته است. همچنین موریا ساف میگوید در جلسه دوم کابینه امنیتی اسرائیل، تا موشکهای ایرانی به شهرهای اسرائیل اصابت کرد، آن سرخوشی اولیه از بین رفت و جایش را به نگرانی داد.
همچنین شبکه الجزیره به نقل از وبسایت صهیونیستی 972+ گزارش داد که اصابت موشکهای قدرتمند ایران به مراکز مختلف اسرائیل، اقتصاد این رژیم را به لبه فروپاشی کشانده است. بنابر این گزارش، که تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد اسرائیل ترسیم میکند، فراخوان حدود ۳۰۰هزار نیروی ذخیره برای مدتهای طولانی از جنگ غزه تا جنگ 12روزه، ضربهای مستقیم به بازار کار و بهرهوری وارد کرده و کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده است. هزینههای سنگین جنگ باعث انتقال منابع عمومی به بخش نظامی، افت کیفیت خدمات عمومی و نزدیکشدن اسرائیل به بحران بدهی شده است. نشانههای بیاعتمادی نیز آشکار است: کاهش رتبه اعتباری، انتقال پساندازها به خارج از شهرکنشینها و افزایش ریسک سرمایهگذاری. در همین حال، طبقه متوسط تحصیلکرده به فکر مهاجرت افتاده و فرار مغزها شتاب گرفته است.
آی 24: نفوذ ایران در اسرائیل
فاجعهبار و گسترده است
پس لرزههای حاصل از نفوذ به گوشی همراه نخستوزیر سابق اسرائیل و استخراج اطلاعات سرّی آن، همچنان ادامه دارد.
شبکه صهیونیستی آی 24 درباره این عملیات نفوذ پیچیده و زلزله امنیتی حاصل از آن گفت: این سؤال که کل گوشی نفتالی بنت نخستوزیر سابق هک شده یا فقط تلگرامش، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مسئله اصلی این است که هکرها موفق شدهاند حجم عظیمی از اطلاعات شامل تصاویر، بیش از 200 هزار پیام و فهرست مخاطبان او را استخراج کنند. در میان این مخاطبان اسامی بسیار حساسی به چشم میخورد، از جمله مقامات ارشد خارجی که هدف پیامهای مزاحمت و هک قرار گرفتهاند. برخی نیز پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردهاند.
این شبکه افزود: باید ابعاد این فاجعه را درک کرد. ما درباره فهرست بلندی از مقامات بلندپایه حرف میزنیم که دسترسی به شماره تلفن آنها باید صرفا در اختیار سران دولتها و رؤسای دستگاههای امنیتی باشد. برخی از این افراد، رؤسای سرویسهای امنیتی و مقامات تراز اول کشورهای همپیمان هستند. بنابراین اقدام هکرهای ایرانی در انتشار فهرست این شمارهها و افراد، علاوهبر خطر امنیتی جدی، از نظر حیثیتی نیز ضربه سنگینی به اسرائیل محسوب میشود. این نفوذ از طریق کسی انجام شده که زمانی نخستوزیر اسرائیل بوده است.
گفتنی است گروه هکری «حنظله» که با هک گوشی نفتالی بنت، 141 صفحه اطلاعات حساس حاوی تماسها و مکالمات بنت را افشا کرد، تهدید کرده که اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد دیگر اسرائیل را هم منتشر خواهد کرد.
در همین حال، شبکه 12 عبری ضمن بررسی فاجعه امنیتی اخیر گفت: پشتصحنه نفوذ به تلگرام نخستوزیر پیشین، نفتالی بنت، هکرهای گروه «حنظله» هستند. این گروه بخشی از ساختار تهاجمی سایبری ایران به شمار میرود؛ ساختاری که از آغاز جنگ، مسئولیت چندین نفوذ به نهادهای اسرائیلی را پذیرفته است.
چه نهادی باید به چنین رویدادی رسیدگی کند؟ مسئولیت اصلی با سرویس امنیت داخلی است و در ادامه، مرکز ملی سایبری نیز وارد عمل میشود. نکته مهم این است که بنت تنها مورد نیست. در سال ۲۰۱۹ تلفن همراه بنی گانتس نیز هک شد و فقط در ماه سپتامبر گذشته، یک گروه هکری ترک شماره تلفن وزیر جنگ، اسرائیل کاتص، را منتشر کرد و حتی موفق شد با او تماس بگیرد.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز در تحلیلی خاطر نشان کرده است: با نفوذ به تلفن نخستوزیر پیشین، نفتالی بنت، توسط گروه هکری «حنظله»- یکی از گروههایی که تحت هدایت سامانه سایبری ایران فعالیت میکنند- ایرانیها بدون تردید موفق شدند اسرائیل، و پیش از همه شاباک (سرویس امنیت داخلی) را دچار شرمساری کنند.
بنت شخصیتی است که توسط واحد حفاظت از شخصیتها در شاباک ۷۳۰ محافظت میشود. تلاش شاباک برای فاصله گرفتن از این افتضاح در این مورد پذیرفتنی نیست. شاباک مسئول تمام لایههای حفاظت پیرامون شخصیتهایی است که از آنها حفاظت میکند. در آزمون نتیجه، شاباک شکست خورد. مسئله فقط تلفن بنت نیست؛ مسئله بسیار گستردهتر است. ایران تلاش وسیعی برای نفوذ به داخل اسرائیل از مسیرهای مختلف انجام میدهد و از فضای طیف دیجیتال برای اجرای حملات علیه اهداف اسرائیلی استفاده میکند.
گاهی به رایانهها، شهرداریها، تأسیسات راهبردی و موارد دیگر ضربه میزند. تلاش برای آسیب زدن به مقامات عالیرتبه، دولتمردان، سیاستمداران، نیروهای نظامی و امنیتی، روزنامهنگاران و عوامل دیگر موضوع تازهای نیست؛ این روند فقط روزبهروز تشدید میشود. ایرانیها امروز موفق شدند به تلفن بنت نفوذ کنند؛ فردا ممکن است بتوانند به سیستم عامل یک ابزار راهبردی اسرائیلی نفوذ کنند، و آنوقت ممکن است بسیار دیر شده باشد.
از سوی دیگر، شبکه 13 عبری ضمن بررسی این ماجرای امنیتی گفت: شاباک در حال بررسی نفوذ به تلفن نفتالی بنت است. درست است؛ ما درباره نفوذ ایرانیها صحبت میکنیم، یا دقیقتر بگوییم، نفوذ یک سازمان هکری که برای ایران کار میکند. فهرست مخاطبان، شماره تلفنهای افراد دستگاه امنیتی، شماره تلفنهای مقامهای ارشد دستگاه امنیتی؛ چیزهایی که طبعاً بهعنوان نخستوزیر و سیاستمدار ارشد در اختیار بنت بوده، در حال بررسی است. شاباک در تماس دائمی با اوست.
کانال ۱۴ اسرائیل هم با اشاره به نفوذ در تلفن همراه نخستوزیر سابق این گفت: هکرهای حنظله، نفتالی بنت، مرد فناوریهای پیشرفته اسرائیل و کسی که به تخصص سایبری خود میبالید را تحقیر کردند.
عصبانیت شرکای خیانت ترامپ
از موضع قاطع رئیسجمهور
جلسه فعالان سیاسی با رئیسجمهور و پاسخ قاطع پزشکیان به آدرس گمراهکننده برخی افراطیون مدعی اصلاحات، کام رسانههای و فعالان این طیف را تلخ کرد.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «بررسی مواضع فعالان دو جناح در نشست با رئیسجمهور/ انتقاد اصلاحطلبان تشویق تندروها» نوشت: پزشکیان پس از یکسالونیم ریاستجمهوری، میزبان جمعی از دبیران کل احزاب و نخبگان سیاسی بود. پزشکیان درباره علت ننشستن پای میز مذاکره که از سوی برخی از حضار مطرح شده بود، تاکید کرد: «من در نیویورک با مکرون و اروپاییها بر سر یک راهحل به توافق رسیدم، اما آمریکاییها آن را نپذیرفتند. آنها میخواهند همهچیز را از ما بگیرند و من تن به این ذلت نمیدهم. اگر ما سیستم موشکی خودمان را تعطیل کنیم، در صورت حمله مجدد چه کاری از دستمان برمیآید جز آنکه بنشینیم و شاهد نابودی کشور باشیم. من حاضر نیستم زیر بار ذلت و ظلم بروم. بهدنبال دعوا و درگیری نیستیم؛ دوست داریم با همه با صلح به گفتوگو بنشینیم؛ اما مقابل کسی که قلدری میکند، میایستیم. حاضریم تعامل کنیم، اما اینکه بگویند موشک نداشته باشید و بعد رژیم اسرائیل حمله کند که نمیشود».
هممیهن در ادامه، از قول یکی از همکاران خود که در نشست مذکور حضور داشته، نوشت: این جلسه بیثمر بود. پزشکیان، مذاکره با آمریکا را رد کرد و شرایط آن را تحقیرآمیز دانست. جلساتی مانند این جلسه عین اتلاف وقت و متأسفانه بعضاً نوعی نمایش از سوی برخی حاضران است.
روزنامه کرباسچی همچنین در سرمقالهای ضمن تهدید به خالیکردن پشت رئیسجمهور و تنها گذاشتن وی از سوی مدعیان اصلاحات (که البته رسم رندانه و همیشگی این شبکه زیادهخواه و مسئولیتناپذیر بوده) نوشت: سیاست قطعاً با پزشکی در تمام ویژگیهای مذکور فرق میکند. همین که شما متکلمالوحده شدهاید و به تنهائی در حال دفاع از دولت و عملکرد آن هستید یعنی، یک جای کار گیر دارد. متأسفانه به نظر میرسد که خود را بینیاز از ایده و اندیشه و نقدهای دیگران و حامیان خود میدانید و اگر هم هرازگاهی جلسهای میگذارید برای رفع تکلیف است. جلسه اخیر نیز، فقط نمایشی برای اعلان این است که بگویید حرفها را شنیدم. مسئله این است که شما خیلی زودتر از آنچه که انتظار میرفت، تنها شدهاید. شاید فقط یک نفر باشد که کنارتان هست، دیگران ساز خود را میزنند. برای شما کسی نمانده؛ لذا به سخنان تکراری و نصیحتگونه روی آوردهاید.
از سوی دیگر، روزنامه سازندگی، دیگر روزنامه متعلق به حزب کارگزاران هم تیتر تله استراتژیک را برای دیدار پزشکیان با فعالان سیاسی انتخاب کرد و به قلم محمد قوچانی نوشت: «ویژگی جلسه، تکثر مدعوین بود و به همین علت فرصت سخن به همه نمیرسید. هیچیک از سیاسیون محوریت سخن را مسئله جنگ و صلح قرار ندادند و تنها وقتی رئیسجمهور از مصائب اقتصادی گفت، یک تن از اصلاحطلبان، از ضرورت رفع تحریمها گفت و رئیسجمهور هم از سر قاطعیت و غیرت، به رد ذلت در سیاست خارجی پرداخت و اصولگرایان حاضر که فکر کردند دوگانه را ساختهاند، کف زدند! آقای رئیسجمهور! نباید در کوچه بنبست نشست. مسئولیت رئیسجمهور بسی فراتر از آستین بالا زدن برای ساختن دیوارهای یک مدرسه ناتمام است. میدانم برخلاف سلف پوپولیستتان در دولت موسوم به عدالت، واقعاً عدالتخواه هستید و اهل ریا نیستید. اما فروتنی هم حدی دارد!... شما چگونه نمیتوانید با وفاق در داخل، در سیاست خارجی ابتکاری تازه ابداع کنید؟ در این هوای ناپاک و کمآبی و بیبرقی و بیپولی روشن شده که اگر ما هم سعی نکنیم همهچیز را به سیاست خارجی گره بزنیم، سیاست خارجی خودش را به همهچیز ما تحمیل کرده! ریشه همه ناترازیها در تحریمهاست.»(!)
فضاسازی افراطیون مدعی اصلاحات در حالی است که آنها پوست خربزه را زیر پای دولت گذاشتند و به یک سال (حتی پس از خیانت بمباران میز مذاکره) فرصت برنامهریزی و مدیریت را از دولت گرفتند. این در حالی بود که مذاکره صرفاً پوششی برای فریب و غافلگیری طرف ایرانی در جنگ بود و بر این اساس، غربگرایان بزککننده مذاکره، شریک خیانت ترامپ هستند. آنها همچنین متهمان دو برابر شدن تحریمها در دولت روحانی هستند.
نگرانی اندیشکده آمریکایی
از گسترش حضور ایران در آفریقا
اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در گزارشی نوشت: جریان مقاومت همسو با ایران، آرام و بیسر و صدا، دارد، پایش را به شمال آفریقا، در جنوب اروپا، باز میکند.
این گزارش خاطر نشان میکند: سفر وزیر خارجه ایران، به تونس در اوایل پاییز امسال، که در آن با رئیسجمهور و وزیر خارجه تونس دیدار کرد، گمانهزنیها را درباره تغییر موضع این کشور شمال آفریقا نسبت به تهران و گسترش گستردهتر نفوذ ایران در منطقه تجدید کرده است.
قابل توجه است که دو کشور آمادهاند تا توافقات دوجانبه را از طریق جلسات کمیته مشترک و بهبود روابط اقتصادی، از جمله پروازهای مستقیم بین تونس و تهران، تجدید کنند. این دیدار در پس زمینه چندین سفر عالی رتبه ایران به منطقه برگزار میشود که منافع بیچون و چرای ایران در شمال آفریقا را برجسته میسازد و یک سال پس از آن برگزار میشود که رئیسجمهور تونس برای مراسم درگذشت ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین ایران، به تهران سفر کرد.
هر دو کشور از همکاریهای اقتصادی و گردشگری احیای شده به طور قابل توجهی بهرهمند خواهند شد. گسترش روابط در شمال آفریقا تنها میتواند ایران و محور مقاومت موسوم به آن را تقویت کند که اکنون به دنبال راههایی برای بازسازی جایگاه و قدرت منطقهای خود است. برای تونس، اتکا به محور الجزایر و ایران میتواند در صورت ادامه قطع حمایت ایالات متحده سودمند باشد. واشنگتن زمانی حامی اصلی تونس بود، اما دیگر تونس را شریک قابل قبولی در منطقه نمیداند و در سالهای اخیر حمایت خود را به طور قابل توجهی کاهش داده است. تعمیق روابط با ایران همچنین به نفع برنامه ضدغربی سعید خواهد بود و به او اجازه میدهد مشروعیت خود را حفظ کند.
در سالهای اخیر گمانهزنیهایی درباره علاقه مجدد تونس به ایران مطرح شده است، به ویژه با توجه به حکومت بحث برانگیز و رویکرد سیاست خارجی سعید. او از زمان تصاحب قدرت در ژوئیه ۲۰۲۱، روایت شدیداً ضد غربی را اتخاذ کرده که اروپا و ایالات متحده را مقصر مشکلات اقتصادی و سیاسی تونس میداند. سفر عراقچی به تونس، نشاندهنده همگرایی قابل توجهی در تفکر استراتژیک و دستورکارهای اقتصادی بود. مقامات دو کشور سخنان ستایش خود را از محکومیت یکدیگر نسبت به جنگ اسرائیل در غزه و حملات به قطر و ایران ابراز کردند و درباره همکاری در بخشهای مختلف، از جمله تجارت و گردشگری، گفتوگو کردند. گامهای عملی برای آغاز پروازهای مستقیم بین تهران و تونس برداشته شده است.
سعید مزیت سیاسی آشکاری در نزدیک شدن به تهران میبیند. چنین همسویی روایت ضد غربی او را تقویت میکند و به مخاطبانش نشان میدهد که او طرف کشورهایی است که با نفوذ غرب مخالفت میکنند. سعید در سال ۲۰۱۹ با کمپین ضد فساد و ضدامپریالیستی انتخاب شد و در طول سالها تأکید کرده است که نهادهای تحت رهبری غرب «دستورات» را بر تونس تحمیل میکنند، یعنی خواستههای یکجانبه و اجباری که از خارج تحمیل میشود و حاکمیت تونس را تضعیف میکند. او همچنین سرسختترین حامی قضیه فلسطین در تاریخ تونس است و قانون اساسی کشور را در سال ۲۰۲۲ تغییر داد تا ادعا کند تمام اورشلیم(قدس) باید تحت حکومت فلسطین باشد.
همسویی بیشتر سعید با تهران، رابطه او را با الجزایر، که در حال حاضر بزرگترین متحد این کشور است، مستحکم خواهد کرد. اتکای تونس به الجزایر ناشی از نقش الجزایر به عنوان تأمینکننده اصلی کمک مالی، تأمین انرژی و حمایت امنیتی آن است، در زمانی که تونس به طور فزایندهای از شرکای غربی منزوی میشود. علاوهبر این، حس انزوا در الجزایر از زمانی که مراکش-رقیب دیرینهاش در منطقه- در سال ۲۰۲۰ توافقنامه ابراهیم را امضا کرد، به طور تصاعدی افزایش یافته است. از آن زمان، الجزایر حمایت خود را از تونس برای تثبیت اتحادهای درون منطقهای افزایش داده است. الجزائر هم روابط خود با ایران را از همکاری انرژی تا سفرهای سطحبالا، بهطور محسوسی گسترش داده است.