آی 24: نفوذ ایران در اسرائیل فاجعهبار و گسترده است
پس لرزههای حاصل از نفوذ به گوشی همراه نخستوزیر سابق اسرائیل و استخراج اطلاعات سرّی آن، همچنان ادامه دارد.
شبکه صهیونیستی آی 24 درباره این عملیات نفوذ پیچیده و زلزله امنیتی حاصل از آن گفت: این سؤال که کل گوشی نفتالی بنت نخستوزیر سابق هک شده یا فقط تلگرامش، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مسئله اصلی این است که هکرها موفق شدهاند حجم عظیمی از اطلاعات شامل تصاویر، بیش از 200 هزار پیام و فهرست مخاطبان او را استخراج کنند. در میان این مخاطبان اسامی بسیار حساسی به چشم میخورد، از جمله مقامات ارشد خارجی که هدف پیامهای مزاحمت و هک قرار گرفتهاند. برخی نیز پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردهاند.
این شبکه افزود: باید ابعاد این فاجعه را درک کرد. ما درباره فهرست بلندی از مقامات بلندپایه حرف میزنیم که دسترسی به شماره تلفن آنها باید صرفا در اختیار سران دولتها و رؤسای دستگاههای امنیتی باشد. برخی از این افراد، رؤسای سرویسهای امنیتی و مقامات تراز اول کشورهای همپیمان هستند. بنابراین اقدام هکرهای ایرانی در انتشار فهرست این شمارهها و افراد، علاوهبر خطر امنیتی جدی، از نظر حیثیتی نیز ضربه سنگینی به اسرائیل محسوب میشود. این نفوذ از طریق کسی انجام شده که زمانی نخستوزیر اسرائیل بوده است.
گفتنی است گروه هکری «حنظله» که با هک گوشی نفتالی بنت، 141 صفحه اطلاعات حساس حاوی تماسها و مکالمات بنت را افشا کرد، تهدید کرده که اطلاعات مربوط به چهار مقام ارشد دیگر اسرائیل را هم منتشر خواهد کرد.
در همین حال، شبکه 12 عبری ضمن بررسی فاجعه امنیتی اخیر گفت: پشتصحنه نفوذ به تلگرام نخستوزیر پیشین، نفتالی بنت، هکرهای گروه «حنظله» هستند. این گروه بخشی از ساختار تهاجمی سایبری ایران به شمار میرود؛ ساختاری که از آغاز جنگ، مسئولیت چندین نفوذ به نهادهای اسرائیلی را پذیرفته است.
چه نهادی باید به چنین رویدادی رسیدگی کند؟ مسئولیت اصلی با سرویس امنیت داخلی است و در ادامه، مرکز ملی سایبری نیز وارد عمل میشود. نکته مهم این است که بنت تنها مورد نیست. در سال ۲۰۱۹ تلفن همراه بنی گانتس نیز هک شد و فقط در ماه سپتامبر گذشته، یک گروه هکری ترک شماره تلفن وزیر جنگ، اسرائیل کاتص، را منتشر کرد و حتی موفق شد با او تماس بگیرد.
روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز در تحلیلی خاطر نشان کرده است: با نفوذ به تلفن نخستوزیر پیشین، نفتالی بنت، توسط گروه هکری «حنظله»- یکی از گروههایی که تحت هدایت سامانه سایبری ایران فعالیت میکنند- ایرانیها بدون تردید موفق شدند اسرائیل، و پیش از همه شاباک (سرویس امنیت داخلی) را دچار شرمساری کنند.
بنت شخصیتی است که توسط واحد حفاظت از شخصیتها در شاباک ۷۳۰ محافظت میشود. تلاش شاباک برای فاصله گرفتن از این افتضاح در این مورد پذیرفتنی نیست. شاباک مسئول تمام لایههای حفاظت پیرامون شخصیتهایی است که از آنها حفاظت میکند. در آزمون نتیجه، شاباک شکست خورد. مسئله فقط تلفن بنت نیست؛ مسئله بسیار گستردهتر است. ایران تلاش وسیعی برای نفوذ به داخل اسرائیل از مسیرهای مختلف انجام میدهد و از فضای طیف دیجیتال برای اجرای حملات علیه اهداف اسرائیلی استفاده میکند.
گاهی به رایانهها، شهرداریها، تأسیسات راهبردی و موارد دیگر ضربه میزند. تلاش برای آسیب زدن به مقامات عالیرتبه، دولتمردان، سیاستمداران، نیروهای نظامی و امنیتی، روزنامهنگاران و عوامل دیگر موضوع تازهای نیست؛ این روند فقط روزبهروز تشدید میشود. ایرانیها امروز موفق شدند به تلفن بنت نفوذ کنند؛ فردا ممکن است بتوانند به سیستم عامل یک ابزار راهبردی اسرائیلی نفوذ کنند، و آنوقت ممکن است بسیار دیر شده باشد.
از سوی دیگر، شبکه 13 عبری ضمن بررسی این ماجرای امنیتی گفت: شاباک در حال بررسی نفوذ به تلفن نفتالی بنت است. درست است؛ ما درباره نفوذ ایرانیها صحبت میکنیم، یا دقیقتر بگوییم، نفوذ یک سازمان هکری که برای ایران کار میکند. فهرست مخاطبان، شماره تلفنهای افراد دستگاه امنیتی، شماره تلفنهای مقامهای ارشد دستگاه امنیتی؛ چیزهایی که طبعاً بهعنوان نخستوزیر و سیاستمدار ارشد در اختیار بنت بوده، در حال بررسی است. شاباک در تماس دائمی با اوست.
کانال ۱۴ اسرائیل هم با اشاره به نفوذ در تلفن همراه نخستوزیر سابق این گفت: هکرهای حنظله، نفتالی بنت، مرد فناوریهای پیشرفته اسرائیل و کسی که به تخصص سایبری خود میبالید را تحقیر کردند.