دیگه جا نیست!(گفت و شنود)
گفت: بالاخره مردم شاهد یکی از بزرگترین دستاوردهای مشترک مجلس و دولت شدند!
گفتم: هزاران آفرین، صد بارکالله! کدام دستاورد؟!
گفت: مجلس و دولت با دستکاری یکی از مواد آئیننامه مربوط به انتخاب شهردار، کاری کردهاند که از انتخاب مجدد دکتر زاکانی برای شهرداری تهران جلوگیری کنند! آوردهاند که رشته تحصیلی ایشان پزشکی هستهای است و با شهرداری تناسب ندارد!
گفتم: ولی همه مردم و تمامی شواهد موجود حکایت از آن دارند که آقای زاکانی موفقترین و کارآمدترین شهردار تهران بوده است. حالا چرا مجلس و دولت دقیقاً در آستانه انتخابات شوراها و انتخاب شهردار به این فکر افتادهاند؟! چرا درباره شهرداران قبلی حرفی
نمیزدند؟!
گفت: ای عوام! زاکانی به یک الگوی موفق و بینظیر در خدمت به مردم تبدیل گردیده و باعث شده بود که مردم در مقایسه او با دیگران به کمکاری برخی از مسئولان اعتراض کنند. بنابراین جلوگیری از انتخاب مجدد او میتواند کمکاری آنها را از نگاه ملت پنهان کند!
گفتم: به طرف گفتند فعل نشستن را صرف کن. گفت؛ من بنشینم، تو بنشینی. شما بنشینید، آنها بنشینند و ما بنشینیم. گفتند پس،
«او بنشیند» چی شد؟ گفت؛ دیگه جا نیست که او هم بنشیند!