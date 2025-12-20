دهقانی فیروزآبادی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد

سید جلال دهقانی فیروزآبادی، به‌ عنوان دبیر جدید شورای راهبردی روابط خارجی منصوب شد.

سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز شنبه در حکمی سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی را به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی منصوب کرد.

دبیری شورای راهبردی روابط خارجی را پس از سید عباس عراقچی، علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در دوران پس از شهادت شهید امیرعبداللهیان برعهده داشت که پس از انتصاب وی به عنوان معاون امور بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی به جانشینی ایشان انتخاب و مشغول به کار شد.