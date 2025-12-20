فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۶۹۷
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲
«اشرف بروجردی» رئیس اسبق کتابخانه ملی درگذشت

اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دار فانی را وداع گفت. 
اشرف بروجردی، خواهر علاالدین بروجردی، نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دار فانی را وداع گفت.
خانم بروجردی متولد ۱۳۳۶ و نوه آیت‌الله علی‌محمد بروجردی بود. وی در کارنامه حرفه‌ای خود سابقه اولین معاونت زن در وزارت کشور پس از انقلاب اسلامی را داشت و در کنار وزرای کشور به ایفای نقش در حوزه‌های اجتماعی و شوراها پرداخت.
بروجردی همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور وقت، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را برعهده گرفت؛ پیش از آن نیز به عنوان معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت می‌کرد. 
وی همسر شهید مهندس غلامعلی معتمدی، از شهدای گرانقدر فاجعه هفتم تیر و معاون وزیر کار دولت رجایی بود. 
به گزارش مهر، علاوه ‌بر فعالیت‌های اجرائی، حضور فعال در هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، تألیف آثار متعدد و تلاش برای اعتلای جایگاه فرهنگی ایران، از مهم‌ترین میراث اشرف بروجردی در دوران حیات محسوب می‌شود. 
کیهان: درگذشت مرحومه «اشرف بروجردی» را به خانواده و بستگان وی تسلیت می‌گوییم.

