رویترز : پوتین تمام اوکراین و بخشی از اروپا را میخواهد!
سرویس خارجی-
منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند که رئیسجمهور روسیه تغییری در اهداف جنگیاش نداشته و هدف نهائی او، تصرف تمام اوکراین و بخشهایی از اروپاست.
طی یک سال گذشته بارها مقامات کشورهای اروپایی عضو ناتو مدعی شدهاند که رئیسجمهور روسیه به دنبال حمله به اروپا است و به محض اینکه جنگ اوکراین تمام شود، پوتین برنامه خود را عملیاتی خواهد کرد. به همین دلیل کشورهای اروپایی به سرعت خود را برای جنگ با روسیه آماده میکنند. این مسئله را از افزایش غیرعادی بودجههای نظامی و افشای طرحهای ویژه نظامی ناتو در اروپا برای جابهجایی نیروها و اجباریشدن خدمت سربازی در برخی کشورهای اروپایی میتوان فهمید. مقامات نظامی و سیاسی روسیه این ادعاها را تکذیب کردهاند. رئیسجمهور روسیه آن را «مضحک» خوانده و حتی اخیراً و به صراحت اعلام کرده است که «روسیه آماده است به صورت رسمی تعهد بدهد که قصدی برای حمله به خاک کشورهای اروپایی ندارد». با این وجود پوتین تاکید کرده است که «اگر اروپا جنگ میخواهد روسیه برای آن آماده است.»
ظاهراً جدای از ادعای اروپا برای آمادگی روسیه برای حمله به اروپا، نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز به ارزیابی مشابهی رسیدهاند. در همین رابطه 6 منبع آگاه از نهادهای اطلاعاتی آمریکا به رویترز گفتهاند «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، «قصد دارد تمام اوکراین را تصرف کند و بخشهایی از اروپا را که متعلق به امپراتوری شوروی سابق بود، بازپس گیرد»، حتی در حالی که مذاکرهکنندگان به دنبال پایان دادن به جنگی هستند که قلمرو بسیار کمتری برای روسیه باقی میگذارد.
به گفته یکی از منابع که با خبرگزاری رویترز صحبت کرد، جدیدترین گزارشها مربوط به اواخر سپتامبر(شهریور1404) است. این اطلاعات همچنین با مواضع پوتین که بارها تاکید کرده است که کشورش تهدیدی برای اروپا نیست، در تضاد است. به گفته این منابع، این ادعاها تا حد زیادی با دیدگاههای رهبران اروپایی و سازمانهای جاسوسی مبنی بر اینکه روسیه به تمام اوکراین و سرزمینهای کشورهای بلوک شوروی سابق، از جمله اعضای اتحاد ناتو، چشم دارد، همراستاست. به گزارش ایسنا «مایک کوئیگلی»، عضو دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبهای با رویترز گفت: «اطلاعات همیشه این بوده است که پوتین بیشتر (زمین) میخواهد. اروپاییها نسبت به آن متقاعد شدهاند. لهستانیها کاملاً به آن متقاعد شدهاند. کشورهای بالتیک فکر میکنند که آنها در صف اول (حمله ادعایی) هستند». دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، سازمان سیا و سفارت روسیه به درخواستها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند.
جدول زمانی برای حمله به اروپا
همزمان با گزارش رویترز «کریلو بودانوف»، رئیس اداره کل اطلاعات اوکراین نیز مدعی شد که روسیه جدول زمانی برای تجاوز مستقیم علیه کشورهای اروپایی را کوتاه کرده و در تدارک برای اقدام تا سال ۲۰۲۷ است. او مدعی است که کشورهای حوزه بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) محتملترین مقصد «تجاوز احتمالی» روسیه هستند. به گفته بودانوف، برنامههای استراتژیک اولیه روسیه برای حمله به اروپا سال ۲۰۳۰ بود اما این جدولهای زمانی اکنون اصلاح و تسریع شده و احتمال انجام آن تا سال ۲۰۲۷ وجود دارد.
به گزارش فارس هشدار این مقام ارشد اوکراینی در حالی بیان شده که استونی، لتونی و لیتوانی (حوزه بالتیک) عضو ناتو هستند و از میان آنها، لتونی و لیتوانی با روسیه مرز مشترک دارد. به ادعای «بودانوف»، انگیزه کرملین صرفاً نظامی نیست، بلکه ریشه در نگرشهای عمیق تاریخی و روانشناختی در جامعه روسیه نیز دارد. وی افزود، روسیه همچنان خود را به عنوان امپراتوریای میبیند که تنها با گسترش مداوم نفوذ خود میتواند وجود داشته باشد. رئیس اداره کل اطلاعات اوکراین گفت: «در شمال (روسیه)، اقیانوس منجمد شمالی و فراتر از آن، آمریکا قرار دارد. این یک گزینه نیست، دردناک خواهد بود. در شرق، اقیانوس آرام و دوباره آمریکا قرار دارد. پاسخ همان است. در جنوب، چین قرار دارد که (حمله به آن برای روسیه) فاجعهبار خواهد بود... در این صورت، تنها غرب باقی میماند.» به ادعای وی کشورهای بالتیک ممکن است تحت اشغال مستقیم روسیه قرار گیرند اما لهستان به عنوان هدفی برای حملات نظامی بدون قصد اشغال سرزمینی در نظر گرفته میشود.
درخواست ماکرون برای مذاکره با پوتین
اما در حالی که این روزها سران اروپایی شمشیر را علیه روسیه از رو بستهاند رئیسجمهور فرانسه طی اظهاراتی و با عقبنشینی از مواضع قبلی خود اعلام کرد اگر آخرین تلاشهای آمریکا برای میانجیگری در توافق صلح اوکراین شکست بخورد، اروپا مجبور خواهد شد بار دیگر مذاکرات مستقیم با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه را از سر بگیرد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون روز جمعه در بروکسل به خبرنگاران گفت: یا صلحی مستحکم و پایدار همراه با تضمینهای [امنیتی] لازم محقق میشود، یا در هفتههای پیشرو لازم خواهد بود راههایی پیدا کنیم تا اروپاییها دوباره وارد گفتوگویی جامع با روسیه، آن هم با شفافیت کامل، شوند.
به نوشته رویترز رهبران اروپایی که نگران جاهطلبیهای نظامی آتی ولادیمیر پوتین هستند، از کنار گذاشتهشدن خود از مذاکرات صلح به رهبری دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا آزرده شدهاند و در عوض ناچارند بهطور غیرمستقیم، مواضع اوکراین در مذاکرات را تقویت کنند. ماکرون اظهار داشت که اتحادیه اروپا نمیتواند خود را از داشتن یک کانال مستقیم گفتوگو با مسکو محروم کند، در حالی که دولت ترامپ چنین کانالی دارد. طبق این گزارش، بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به جز مجارستان و اسلواکی، از زمان حمله روسیه به اوکراین ارتباط خود را با پوتین قطع کردهاند. رئیسجمهوری فرانسه در ژوئیه (تیر) یک گفتوگوی تلفنی دو ساعته با پوتین داشت که نخستین تماس سه سال اخیر بود و در آن خواستار آتشبس در اوکراین شد، اما این مکالمه تاثیر قابلتوجهی بر جنگ نداشت.
در همین حال، ماکرون اعلام کرد که اتحادیه اروپا علاقهمند به یافتن چارچوب مناسبی برای ازسرگیری مذاکرات با روسیه است. اظهارات رئیسجمهوری فرانسه پس از آن مطرح شد که رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند وام ۹۰میلیارد یورویی (۱۰۵.۴۴ میلیارد دلار) که از بودجه خود اتحادیه پشتیبانی میشود، به اوکراین اعطا کنند، چرا که اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه بسیار پیچیده و غیرقابل حل است.