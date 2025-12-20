مأمور پیشین MI5: انفجار «آمیا» کار خود موساد بود

سرویس‌خارجی-

دیروز برخی رسانه‌ها اظهارات پیشین «آنی ماشون»، مامور سابق سازمان امنیت داخلی انگلیس(MI5) درباره انفجار مرکز یهودیان در «بوئنوس‌آیرس» آرژانتین و سفارت رژیم صهیونیستی در لندن (1994) و اعلام این که هر دو حمله کار موساد بود را بازنشر کردند تا نشان دهند دست‌داشتن موساد در کشتار ساحل سیدنی که هفته گذشته رخ داد، بسیار محتمل است.

دیروز در فضای مجازی اظهارات پیشین «آنی ماشون» 57ساله، افسر سابق اطلاعاتی سازمان امنیت داخلی انگلیس (MI5) درباره پشت‌پرده انفجار «آمیا» (مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس آرژانتین و بمب‌گذاری در سفارت رژیم صهیونیستی در لندن در سال 1994(1372) منتشر شد. «آنی ماشون» در این صحبت‌های ویدئویی می‌گوید «در سال ۱۹۹۴، یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل سفارت اسرائیل در مرکز لندن منفجر شد. همان سال، یک خودروی بمب‌گذاری شده دیگر در یک منطقه تجاری یهودی در بوئنوس‌آیرس منفجر شد. در MI5 به این نتیجه رسمی رسیدیم که اینها حملات خودی توسط موساد بوده‌اند.» گفتنی است در انفجار «آمیا» (مرکز یهودیان آرژانتین) 85 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی و آمریکا ایران را به دست‌داشتن در این انفجار متهم کرده بودند!

به گفته «ماشون»، این حملات را موساد برای به دست آوردن حمایت سیاسی بیشتر برای صهیونیسم و همچنین دستگیری ۲ فلسطینی تبعیدی یعنی «سامر علامی» و «جواد بطمه» در لندن انجام داد چراکه «آنها رهبران بزرگ‌ترین شبکه حمایت از فلسطین در بریتانیا بودند و هر دو به اتهام حمله پرچم دروغین به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.»

پس از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی که هفته گذشته رخ داد و طی آن یک پدر و پسر تجمع 1000 نفری (برخی گزارش‌ها 2000 نفر اعلام کرده اند) یهودیان را که برای برگزاری یک جشن یهودی در این ساحل جمع شده بودند به گلوله بستند، کارشناسان با برشمردن دلایلی قابل‌توجه نتیجه گرفتند که، این جنایت نیز کار موساد است. یکی از دلایل کارشناسان برای این ادعا، سابقه سیاه صهیونیست‌ها است که پیش از این هم برای رسیدن به اهداف پلید خود، دست به کشتار یهودیان زده بودند! مثلا «روژه گارودی» در کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» اسنادی مبنی بر عضویت صهیونیست‌ها در برخی گروه‌های وابسته به آلمان نازی ارائه کرده است که نشان می‌دهد افرادی مانند «اسحاق شامیر» (هفتمین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) با دامن‌‌زدن به فعالیت نازی‌ها نقش قابل‌توجهی در ایجاد جو رعب و وحشت علیه یهودیان اروپایی داشته‌اند تا از این طریق یهودیان بیشتری را راضی به مهاجرت به فلسطین اشغالی کنند! ماجرای انفجار کشتی «پاتریا» حامل یهودیان اروپایی در سال 1940 قبل از رسیدن به بندر حیفا نیز، شبیه به همین ماجراست. جالب است بدانید که خانم «آنی ماشون»، در سال ۱۹۹۶ (1374 شمسی) به نشانه اعتراض از این سازمان استعفا کرد تا به «دیوید شیلر» در افشای یک سری جرایم ارتکابی توسط این آژانس کمک کند. پس از آن، آنها به مدت یک ماه در اروپا متواری بودند، یک‌سال در خفا زندگی کردند و دو سال را هم در تبعید گذراندند، قبل از آنکه داوطلبانه بازگردند. او اکنون به عنوان یک مفسر رسانه‌ای، نویسنده، کنشگر سیاسی و سخنران بین‌المللی در موضوعات ژئوپلیتیک فعالیت می‌کند.