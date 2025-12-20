ضارب فرمانده انتظامی مشهد دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی گفت: عامل ضرب و جرح فرمانده انتظامی مشهد در مراسم هفتم مرحوم خسرو علیکردی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن همتی‌فر اظهار داشت: متهمی که هفته گذشته در بی‌نظمی‌های مراسم ترحیم خسرو علیکردی با سلاح سرد فرمانده انتظامی مشهد و یک مامور دیگر را مجروح کرده بود، دستگیر شد.

وی درباره جزئیات بقیه بازداشتی‌ها افزود: تعداد ۹ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با درگذشت مرحوم علیکردی نیز با قرار تامین مناسب آزاد شده‌اند.

در مراسم هفتم خسرو علیکردی که ۲۱ آذرماه در مشهد مقدس برگزار شد عده‌ای به سرکردگی چند محکوم سابقه‌دار امنیتی از جمله نرگس محمدی در مقابل مسجد شروع به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند و فضای مراسم را به حاشیه بردند.

در جریان حواشی مراسم ختم خسرو علیکردی، عوامل نیروی انتظامی با دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشتند تا حواشی ایجاد شده را مدیریت کنند اما فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند.

خسرو علیکردی وکیل مدافع بنابر تصاویر موجود در محل کارش دچار ایست قلبی شد و درگذشت، اما برخی جریانات ضدانقلاب و محکومان امنیتی قصد بهره‌برداری سیاسی و طرح روایتی جعلی از مرگ او را داشتند.