تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
ضبط «محفل» به‌زودی آغاز می‌شود

فصل چهارم برنامه قرآنی «محفل» که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش می‌شود، به‌زودی وارد مرحله ضبط خواهد شد. 
علاقه‌مندانی که تمایل دارند به‌عنوان تماشاگر در ضبط این فصل از برنامه «محفل» حضور داشته باشند، می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ یا از طریق لینک ثبت‌نام اقدام کنند.
برنامه «محفل» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص قرآنی تلویزیون، با رویکردی نوین و مخاطب‌محور، هر ساله در ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود و با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده است.

