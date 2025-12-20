صلوات بلند، نفاق را از بین میبرد
اهواز- خبرنگار کیهان:
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان که به دعوت آیتالله سید محمدنبیموسویفرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه محترم اهواز، در مسجد رضوان این شهر حضور یافته بود با اشاره به جنگ ۱۲روزه و اعتراف صدها کارشناس آمریکایی، اروپایی و دهها مقام صهیونیست به شکست اسرائیل، اظهار داشت: هفته قبل، نتانیاهو گفت؛ ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست. یعنی اعتراف میکند که تا قبل از جنگ اخیر، ابرقدرت بوده است و از آنجا که پایان جنگ هم با شکست رژیم صهیونیستی و آمریکا روبهرو بوده است، باید نتیجه گرفت که ایران همچنان ابرقدرت منطقه است.
شریعتمداری در ادامه گفت: مگر نه این که رژیم صهیونیستی به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست و بارها آتشبس با غزه و لبنان را نقض کرده است؟! و مگر نه این که، ایران را اصلیترین دشمن خود و پایگاه اصلی مقاومت میداند؟ بنابراین سؤال این است که چرا تاکنون آتشبس بعد از جنگ ۱۲روزه را نقض نکرده است؟ آیا پاسخ این نیست که از ضربه هولناک ایران واهمه دارد؟!
مدیرمسئول کیهان در ادامه به نمونههایی از ترفندهای دشمن پرداخت و در بخشی از سخنان خود به نفوذ اشاره کرد و گفت: نفوذ، انواع مختلفی دارد که دو نوع آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. نفوذ برای خرابکاری و ترور و نفوذ در ساختار نظام. نفوذیهایی که ماموریت آنها تخریب فلان مرکز و یا ترور این یا آن شخصیت است، همه تلاش خود را به کار میگیرند تا ظاهری کاملاً خودی و همسو با نظام داشته باشند. شناسایی این دسته از نفوذیها برعهده مراکز اطلاعاتی و امنیتی نظام است که خوشبختانه در این عرصه، کارشناسان برجسته و کارآزمودهای داریم. نوع دیگر نفوذ که خطرناکترین نوع نفوذ است، نفوذ در ساختار نظام و مراکز تصمیمساز و سیاستپرداز نظام است و هدف اصلی از این نفوذ تغییر معادلات و سیستم محاسباتی مسئولان و سیاستپردازان است.
مدیر مسئول کیهان گفت: دشمن به طور معمول، نفوذیهای نوع دوم را از میان کسانی شکار میکند که به هر علت با نظام زاویه پیدا کردهاند و ترجیح میدهد شکارش را از میان زاویهدارهایی انتخاب کند که در میان مردم شناخته شده باشند.
شریعتمداری در ادامه به فرمولی برای شناخت زاویهدارهای شکارشده اشاره کرد و گفت: کسانی که برای حضور در ساختار نظام نفوذ داده شدهاند، با نفوذیهای نوع اول که ماموریت آنها ترور و تخریب است یک تفاوت عمده دارند و دقیقا از همین طریق قابل شناسایی هستند.
وی در توضیح این فرمول گفت: نفوذیهایی که ماموریت آنها ایجاد تغییر در سیستم محاسباتی مدیران و مسئولان است، ناچار از اظهارنظر هستند و باید دیدگاه و نظرات انحرافی خود را بر زبان و قلم بیاورند تا بتوانند سوژه مورد نظر را تحت تاثیر قرار بدهند و دقیقاً از همین طریق برای کسانی که نقشه راه را در اختیار دارند و مبانی و اصول تعریف شده نظام را میشناسند قابل شناسایی خواهند بود و هنگامی که دیدگاه نفوذیها را با نقشه راه مقایسه میکنند، به فاصله و تعارض دیدگاه آنها با مبانی و اصول و نقشه راه نظام پی میبرند.
شریعتمداری در ادامه سخنان خود به یکی از آیات کلامالله مجید اشاره کرد که در آن خطاب به پیامبر اعظم(ص) آمده است؛ «وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. و اگر بخواهیم آنان را به تو نشان میدهیم تا آنها را از روی چهرههایشان بشناسی، [اما] آنها را از شیوه سخن گفتن خواهی شناخت».
مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از سخنان خود به چند نمونه از ترفندها و عملیات روانی دشمن در جنگ شناختی اشاره کرد و راههای مقابله با آن را برشمرد.
وی گفت: یکی از ترفندهایی که در کیهان نیز به آن اشاره داشتهایم، ترفندی است که از آن با عنوان مارپیچ سکوت یاد میکنند. مارپیچ سکوت یک دالان و کریدور فرضی است که دیوارهای آن از رسانهها ساخته شده است. در این ترفند تلاش میشود دیدگاه و باور انقلابی تودههای عظیم مردم را به عنوان دیدگاه اقلیت معرفی کرده و جلوه بدهند. این ترفند بر این اساس تکیه دارد که انسانها اگر دیدگاه خود را در مقایسه با دیدگاه و باور اکثریت جامعه در اقلیت تلقی کنند، معمولاً ترجیح میدهند که از طرح و بیان آن خودداری کنند.
شریعتمداری گفت: دشمنان نظام با انبوه رسانههای فارسیزبانی که در اختیار دارند و رسانهها و روزنامههایی که در داخل کشور اجاره کردهاند، در پی القای این باور دروغین هستند و اگر موفق بشوند، سه اتفاق خطرناک و خسارتآفرین را رقم خواهند زد. اول آن که بعید نیست برخی از تودههای وفادار به نظام، در اعلام نظر خویش با تردید روبهرو شوند. دومین خطر متوجه نسلهایی است که در راهند و این احتمال هست که آدرس غلط بگیرند و تصور کنند که فضای غالب جامعه از انقلاب و باورهای اسلامی فاصله گرفته است!
شریعتمداری سومین خطر را متوجه مدیران و مسئولان نظام دانسته و از دو نمونه دیگر خسارتبارتر معرفی کرده و توضیح داد که اگر مدیران و مسئولان کمظرفیت با این تصور غلط روبهرو شوند که نگاه و باور انقلابی در میان مردم کمرنگ شده و در اقلیت است، این خطر وجود خواهد داشت که در تصمیمگیریها، سیاستپردازیها و برخوردهای خود، از مبانی و اصول تعریف شده اسلام و انقلاب کوتاه بیایند و این «وادادگی» را در پوشش «مدارا»! توجیه و تفسیر کنند. بهعنوان مثال، کشف حجاب را که حرکتی ناهنجار در میان بخش اندکی از زنان و دختران است، خواست مورد قبول اکثریت تلقی کنند و در برخورد با این پدیده ناهنجار کوتاهی کنند. که میبینیم اینگونه است.
مدیرمسئول کیهان راه مقابله و باطلالسحر ترفند مارپیچ سکوت را در اعلام صریح دیدگاههای انقلابی دانست و گفت؛ وقتی نظرات و دیدگاههای اسلامی و انقلابی خود را با صدای بلند اعلام میکنید، به وضوح میبینید که این گفتمان مورد قبول و باور اکثریت نزدیک به تمامی ملت است بهعنوان مثال، در مواردی نظیر ۲۲ بهمن، راهپیماییها و یادبودهای ملی و مذهبی، انگار که از زمین و زمان، خانمهای چادری جوشیده و به میدان آمدهاند.
شریعتمداری گفت؛ در احادیث آمده است که صلوات بلند، نفاق را از بین میبرد. چرا؟ چون وقتی صلوات بلند میفرستید، پرچم خود را بالا برده و برافراشتهاید.
وی افزود؛ پرچمهای دفاع از اسلام و انقلاب باید همیشه برافراشته باشد تا عرصه را برای خودنمایی و حضور پرچم یک اقلیت ناچیز تنگ کند.
مدیر مسئول کیهان در ادامه سخنان خویش به چند نمونه دیگر از ترفندهای دشمن نظیر ترفند تغییر تابلوها، دوقطبیهای تقلبی، ترفند غرق مصنوعی، شکار میانجی و... اشاره کرد و راهکارها و فرمولهای مقابله و خنثیسازی آنها را
برشمرد.