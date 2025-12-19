فشارهای تحریمی غرب علت گسترش روابط راهبردی تهران- مسکو(خبر ویژه)
«یکی از نقاط قوت روابط دوجانبه ایران و روسیه، مقابله فشارهای تحریمی غرب است. تحریمهای آمریکا، به روسیه و ایران، انگیزههای قوی میدهد تا تعهدات لفظی را به دستاوردهای اقتصادی ملموس تبدیل کنند. این همکاریها میتواند استقلال استراتژیک، اتصال منطقهای و مقاومت در برابر غرب را در اولویت قرار دهد».
وبسایت آمریکایی المانیتور در ارزیابی تهران- مسکو، به بررسی سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به روسیه و بلاروس پرداخت و نوشت: این سفر که در تداوم رایزنیهای فشرده دیپلماتیک تهران با شرکای راهبردی انجام میشود، با توجه به حمایت روسیه از موضع ایران در قبال اسنپبک، از اهمیت ویژهای در تحکیم مناسبات دوجانبه برخوردار است. پیش از سفر وزیر امورخارجه ایران به مسکو، معاون نخستوزیر روسیه با دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتوگو کرده بود؛ دیداری که در امتداد تفاهمات سطح عالی میان رؤسای جمهور دو کشور و با هدف رفع موانع موجود و ورود به فاز عملیاتی انجام شد. در این نشست، دو طرف کریدور شمال- جنوب را بهعنوان یک مؤلفه تعیینکننده در ژئوپلیتیک منطقه بررسی کردند.
سفر عراقچی در بحبوحه تشدید تلاشهای دیپلماتیک تهران برای تعمیق هماهنگیهای سیاسی و اقتصادی با شرکای غیرغربی، بهویژه روسیه و چین، انجام میشود، چراکه چشماندازهای لغو تحریمهای آمریکا در بحبوحه دیپلماسی هستهای متوقف شده است. این در حالی است که ایران و روسیه طی چند سال گذشته برای حذف دلار از تجارت دوجانبه تلاش کردهاند.
فراتر از مسائل ظاهری، دستورکار عراقچی در مسکو اساسی است. مسائل بینالمللی مانند برنامه هستهای ایران و مسائل منطقهای، از جمله محورهای مشترک است مقامات ایرانی به طور فزایندهای کریدور شمال- جنوب را بهعنوان سنگ بنای تابآوری اقتصادی بلندمدت در شرایط تحریمها میدانند.
یکی از نقاط قوت روابط دوجانبه ایران و روسیه، نزدیکی در پی فشارهای تحریمی غرب است. ایران با تحریمهای ایالات متحده روبهروست و روسیه همچنان تحت مجازاتهای گسترده غرب قرار دارد و این به هر دو دولت انگیزههای قوی میدهد تا تعهدات را به دستاوردهای اقتصادی ملموس تبدیل کنند. تهران و مسکو نمیتوانند منتظر تغییرات در سیاستهای غرب برای شکلدهی آینده اقتصادی خود بمانند. با پیشبرد تعاملات موازی دیپلماتیک و امنیتی، بهنظر میرسد هر دو طرف قصد دارند در زمینه تثبیت همکاریهای دوران تحریم
قدم بردارند.