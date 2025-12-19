بدرقه کاروان «سرباز» در کنار شهدا
آیین بدرقه کاروان «سرباز» ۲۷ آذرماه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا(س) با حضور جمعیت زیادی از مردم شهیدپرور، خانوادههای شهدا و چهرههای هنری برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و سرود ملی کشورمان، رسما کار خود را آغاز کرد و در اولین برنامه که اجرای آن را راحله امینیان برعهده داشت گروه نمایش «شهر آشوب» نمایش «سرباز» را روی سن اجرا کردند. پس از اجرای نمایش «سرباز» که به برهههایی از زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره داشت و مورد استقبال حاضران در مراسم قرار گرفت، نوبت به احمد بابایی شاعر اهل بیت رسید تا چند بیتی را در رسای اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بخواند.
در ادامه این رویداد نوبت به پخش مستند «قطعه ۴۲» رسید؛ قطعهای که شهدای جنگ ۱۲ روزه در آن آرام گرفتهاند و سپس از شهلا غیاثوند همسر شهید جانباز ۷۰ درصد ایوب بلندی و مادر شهید محمدحسن بلندی از شهدای جنگ ۱۲ روزه دعوت شد تا روی سن حضور پیدا کنند و به سخنرانی بپردازند.
در دقایق پایانی مراسم نیز یاد و خاطره سردار حسین پورجعفری، سرهنگ پاسدار شهروز مظفرینیا، سرگرد پاسدار هادی طارمی و سروان پاسدار وحید زمانینیا زنده نگاه داشته شد. اما این پایان برنامه نبود و در بخش دیگر از آذر طرقی مادر شهید مصطفی محمد میرزایی که در ۱۳ دی سال ۹۸ و همزمان با حاج قاسم در یمن به شهادت رسیده است توسط دختر حاج قاسم سلیمانی تقدیر به عمل آمد و نشان سرباز به وی اهدا شد.
بخش پرچم ایران فصل پایانی این مراسم بود که توسط شهبازی به اجرا درآمد و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان با دستان مادر شهید محمد میرزایی به اهتزار درآمد. آیین بدرقه کاروان «سرباز» آغاز برنامههای «روایت حبیب» در استانهای مختلف کشور است.