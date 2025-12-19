آغاز فصل نوین تولید محتوای دیجیتال بسیج در منطقه ۱۲ تهران
به گزارش کیهان، آیین افتتاحیه رویداد تولید محتوا دیجیتال بسیج منطقه ۱۲ تهران بزرگ با حضور فرماندهی محترم سپاه ناحیه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی(ره)، دکتر پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، حجتالاسلام والمسلمین علمالهدی و دبیر رویداد تولید محتوا دیجیتال بسیج تهران بزرگ برگزار شد. این رویداد با هدف توانمندسازی جوانان در عرصه رسانههای نوین، ارتقای سواد رسانهای و خلق روایتهای امیدبخش و انقلابی در فضای مجازی آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه، بر اهمیت نقش بسیج در هدایت جریانهای فرهنگی و اجتماعی در بستر دیجیتال تأکید شد و از شرکتکنندگان خواسته شد تا با بهرهگیری از خلاقیت و فناوریهای نوین، پیامهای ارزشمند انقلاب اسلامی را در قالبهای جذاب و اثرگذار به جامعه منتقل کنند.
نوبخت مشاور سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ، با حضور در محل برگزاری این رویداد، ضمن بازدید از آثار و دستاوردهای شرکتکنندگان، بر اهمیت نقش جوانان در جهاد تبیین و گسترش فرهنگ دیجیتال تأکید کرد. نوبخت با تیمهای تولید محتوا به گفتوگو نشست و از نزدیک روند شکلگیری ایدهها، طراحی پوسترها، و تولید ویدئوهای فرهنگی را مشاهده کرد. او با اشاره به ظرفیتهای منطقه ۱۲ در حوزه رسانههای نوین، این رویداد را الگویی برای همافزایی نیروهای خلاق و متعهد دانست. مشاور فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنین پیشنهاد کرد که دستاوردهای برتر این رویداد در قالب یک نمایشگاه دائمی دیجیتال به نمایش گذاشته شود تا علاوهبر معرفی توانمندیها، زمینهای برای آموزش و الهامبخشی به نسلهای آینده فراهم گردد.