ابرتورم در اقتصاد ایران اتفاق نمیافتد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: برخی اظهارات در مورد ابرتورم در اقتصاد ایران درست نیست و خلاف واقع است و کنترل تورم، راهکار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجیدرضا حریری درخصوص اقداماتی که دولت باید به منظور کنترل تورم در کشور به اجرا بگذارد، تصریح کرد: کشورهای مختلف در دنیا طی مقاطع متفاوت درگیر تورمهای بالا بودهاند و توانستهاند با اعمال سیاستهای صحیح به کنترل امور بپردازند.
او افزود: بدیهی است که شرایط فعلی در کشور نیازمند کنترل و چارهاندیشی است. در حال حاضر با تورم بالا روبهرو هستیم و حاکمیت باید برای رفع این مشکل به اعمال سیاستهایی بپردازد. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، کنترل نقدینگی است.
ضرورت جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: بیتفاوتی نسبت به کنترل نقدینگی و مقابله با افزایش آن توسط بانکهای خصوصی به بروز مشکلات جدی برای اقتصاد کشور میانجامد. بانکهای خصوصی به خودی خود مشکلی محسوب نمیشوند اما وقتی آنها اقدام به فعالیتهایی میکنند که به افزایش نقدینگی در کشور منجر میشود و تورم ایجاد میکنند، مشکلزا میشود.
حریری افزود: از آنجایی که بانکهای خصوصی در کشور درگیر اقداماتی شدهاند و مشکلاتی را برای کشور به وجود آوردهاند؛ مقابله با افزایش نقدینگی توسط آنها اهمیت ویژهای دارد. در این راستا، حاکمیت باید سیاستهایی را به صورت جدی به اجرا بگذارد.
او خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که حاکمیت میتواند به اجرا بگذارد و اثرگذاری بالایی در کنترل شرایط تورمی کشور خواهد داشت، سوق دادن اعتبارات و نقدینگی به بخشهای مولد است. فعالیتهای مخرب اثر تورمزایی دارد و به مشکلات کشور دامن میزند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: برخی افراد اظهارات غیر واقعی مبنی بر اینکه احتمال جهش تورمی تا کانال سه هزار درصد وجود دارد را مطرح میکنند. در صورتی که این اظهارات درست نیست و خلاف واقعیت است.
حریری افزود: تورم در کشور وجود دارد و این موضوع قابل کتمان نیست اما این به معنای عدم امکان کنترل تورم نیست. حاکمیت با اعمال سیاستهایی مانند کنترل نقدینگی و ادامه روند مقابله با بانکهای ناتراز میتواند به سمت کنترل تورم برود.
برخی راهکارهای کنترل تورم
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: برخی افراد که اظهارات خلاف واقع مطرح میکنند در واقع خودشان مسئول بخشی از این تورم هستند. آنها با فعالیتهای غیر مولد و نادرست به مشکلات کشور اضافه میکنند. قطعا وابستگی تجارت خارجی به درهم امارات در افزایش تورم اثرگذار بوده است. همچنین استفاده از راهکارهایی مانند بهره بردن از ارز دیگری در روابط با کشورهایی مانند چین میتواند به حل این مشکل کمک کند.
حریری گفت: دولت باید به شناسایی ظرفیتها و فرصتهای موجود در زمینه مقابله با تورم بپردازد و با استفاده از آنها تورم را کنترل کند. در همین راستا، ادامه مقابله با بانکهای ناتراز، کنترل نقدینگی از مسیر ادغام بانکهای ناتراز و مقابله جدی با رشد نقدینگی غیرمولد توسط بانکهای خصوصی و کاهش وابستگی به درهم در کنترل بازار ارز و تورم اثرگذار است و دولت میتواند تورم را به کانال پایینتر بیاورد و اظهارات در مورد ابرتورم در اقتصاد ایران درست نیست و خلاف واقع است.