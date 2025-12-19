ایجاد رانت جدید برای واردکنندگان برنج

در حالی‌که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای از بین رفتن رانت توجیه می‌شود؛ دولت موافقت کرده که واردکنندگان برنج با ارز ترجیحی و تالار دوم، محصول خود را می‌توانند با ارز آزاد بفروشند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هومن فتحی؛ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی واردات برنج، این کالا با نرخ ارز تالار دوم تأمین می‌شود اما در صورتی که واردکننده‌ای برنج را بدون ثبت سفارش وارد کشور کند مشمول ارز تالار دوم نخواهد بود و واردات در چارچوب استان‌های مرزی به‌صورت بدون انتقال ارز انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که پس از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، برنج‌های وارداتی با چه قیمتی در بازار عرضه خواهند شد، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات برنج، دولت در قیمت‌گذاری دخالتی نخواهد داشت و این محصولات به‌صورت رقابتی در بازار عرضه می‌شوند.

رانت جدید

گفتنی است، با تصمیم جدید دولت کسانی که با ارز ترجیحی و تالار دوم، برنج وارد و دپو کرده‌اند می‌توانند محصول خود را به نرخ بازار آزاد بفروشند و صاحب رانت جدید شوند. مدافعان حذف ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری، حذف رانت را دلیل اصرار خود اعلام می‌کردند اما حالا سفره مردم کوچک‌تر شده اما رانت از بین نرفته و فقط شکل آن تغییر کرده است.

در واقع به دلیل محدودیت منابع ارزی و واردات، رقابتی در کار نیست و صرفاً دولت در زمان بسیار حساس کنونی، به جای حضور قوی‌تر در بازار معیشتی، به‌طور کلی خود را کنار کشیده است! این مسئله نمی‌تواند ناشی از بی‌تجربگی و فهم غلط مدیران باشد بلکه آشکارا، بازی در زمین دشمن است.

طرفداران بقای ارز ترجیحی که همگی با رانت مخالفند بارها گفتند و نوشتند که با حذف یکباره ارز ترجیحی، رانت حذف نمی‌شود؛ بلکه زندگی مردم سخت‌تر می‌شود. چرا که افراد با نفوذ، رانت دیگری را با امضای دولت چهاردهم به دست می‌آورند و همین هم شد. برای حذف رانت باید این افراد از فرآیند فشار بر دولت‌ها، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند.

تامین یک میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

گفتنی است معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود و در واکنش به برخی اظهارات درباره توقف تولید توسط واردکنندگان بزرگ روغن گفت: با توجه به تأمین انجام‌شده، تولید روغن به‌صورت مناسب در جریان است و کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.

فتحی با اشاره به پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغن اظهار کرد: اخیرا اقدامات لازم برای تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای گروه‌های کالایی مختلف از جمله روغن، نهاده‌های دامی، برنج و نهاده‌های تولید صورت گرفته است. ضمن اینکه صرفا از روز چهارشنبه، عرضه بیش از یک میلیون تن از نهاده‌های موجود در سامانه بازارگاه آغاز شد.