معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «یعقوب اندایش»، از شارژ حساب کالابرگ الکترونیک دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز شنبه 29 آذرماه خبر داد و اعلام کرد که در این مرحله،

32 میلیون نفر مشمول دریافت اعتبار کالابرگ به مبلغ 350 هزار تومان می‌شوند.

به گفته وی، منابع لازم برای بهره‌مندی حدود 32 میلیون نفر از هموطنان در این مرحله تأمین شده و هر یک از مشمولان می‌توانند از اعتبار 350 هزار تومانی اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

وی با اشاره به مراحل قبلی اجرای طرح افزود: حدود

28 میلیون نفر از سه دهک نخست درآمدی مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند که از این تعداد تاکنون، 22 میلیون نفر موفق به استفاده از اعتبار خود و خرید کالا شده‌اند.

اصرار بر یک اشتباه

همچنین در حالی‌که دولت بر حذف یارانه‌بگیران که کاری غلط و اعتمادسوز است؛ اصرار دارد محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرائی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها را ابلاغ کرد.

بر اساس ماده (8)، خانوارهای واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آن‌ها در دوره شش‌ماهه به‌روزرسانی اطلاعات از سقف‌های تعیین‌شده فراتر باشد، غیرمشمول حمایت دولت تلقی می‌شوند.

این سقف برای خانوار یک‌نفره 300 میلیون ریال، دو نفره 360 میلیون ریال، سه نفره 420 میلیون ریال، چهار نفره 480 میلیون ریال و پنج نفره 540 میلیون ریال تعیین شده و برای خانوارهای بیش از پنج نفر، به ازای هر نفر افزایش، یک واحد معادل 25 صدم درصد به ضریب مندرج در ردیف پنجم اضافه می‌شود.

شرایط جدید حذف یارانه

طبق ماده 9 این آیین نامه، به منظور تنظیم سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت علاوه‌بر دهک‌های هشتم نهم و دهم یارانه نقدی خانوارهای دارای املاک و مستغلات (از جمله باغ ویلاهای مجلل لوکس با مجموع ارزش ریالی بیش از 50 میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از پنج میلیارد تومان حذف می‌شود.

همچنین خانوارهایی که در سه سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوطه بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام نکنند و ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور.

معیارهای عجیب حذف یارانه

گفتنی است، طبق معیارهای عجیب و غریب دولت چهاردهم، یک جوان خودسرپرست بدون خانه با درآمد ماهانه بیش از 30 میلیون تومان، شرایط برابر با فردی که ملک

49 میلیارد تومانی یا خودروی چهار میلیارد و 900 میلیون تومانی دارد خواهد داشت و یارانه‌اش قطع می‌شود!

طبق ماده 10 این آیین‌نامه، شرایط اعتراض به حذف یارانه وجود دارد اما اعتراضِ خلاف واقع هزینه دارد که قطع یارانه و استرداد مبالغ پرداختی است.

دولت‌های گذشته به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صحیح از حذف یارانه‌ها امتناع می‌کردند اما دولت چهاردهم که همان مشکل را دارد؛ بر اشتباه حذف یارانه‌ها اصرار می‌ورزد که به نظر می‌رسد برای رضایت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دولت در جبران کسری بودجه است؛ حال آنکه با انتقال درصد کمی از بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی، نیازی به افزایش نرخ ارز و انجام کارهایی که به «آوردن لقمه از پشت گردن»، تعبیر می‌شود نیست.