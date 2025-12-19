معرفی 15 عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

در پایان رای‌گیری سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 15 عضو منتخب ورزشکاران حائز شرایط مشخص شدند.

دیروز و پس از اتمام زمان رای‌گیری از سوی مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران، 15 ورزشکار منتخب بدین نحو به ترتیب تعداد آراء مشخص و معرفی شدند: رحمان عموزاد (کشتی آزاد)، امین میرزازاده (کشتی فرنگی)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان)، محمدرضا گرایی (کشتی فرنگی)، علی پاکدامن (شمشیربازی)‌، حسن تفتیان(دوومیدانی)، سجاد گنج‌زاده(کاراته)‌، فاضل اتراچال (کبدی)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، آرین سلیمی و ناهید کیانی (تکواندو)،نجمه خدمتی (تیراندازی) امیرمهدی زاده(کاراته)، نگین آلتونی (کاراته)، دانیال ساوه شمشکی(اسکی) *اعضای علی‌البدل به ترتیب: زهرا کریمی (کبدی)، علی داوودی(وزنه‌برداری)، مهدی جلوه (والیبال)،‌هانیه رستمیان (تیراندازی) و مهران برخورداری(تکواندو).