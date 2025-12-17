فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰
سرویس کیهان » اخبار
عضو خطرناک داعش در عراق پس از ده ماه تلاش دائم به دام افتاد

نیروهای امنیتی عراق موفق شدند یکی از خطرناک‌ترین سرکردگان داعش را بعد از عملیات 10ماهه گسترده‌ای شناسایی و بازداشت کنند.
به گزارش «مهر» به نقل از «المعلومه»، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند طی عملیاتی ۱۰ماهه یکی از سرکردگان داعش را بازداشت کنند. وی پس از بازگشت از یکی از کشورهای همسایه توسط نیروهای امنیتی تحت‌نظر و بازداشت قرار گرفت. او یکی از خطرناک‌ترین عناصر داعش به‌شمار می‌رود و نامش در فهرست سرکردگان این تشکیلات تروریستی درج شده است. او فعالیت‌هایش را از سال ۲۰۰۴ در بغداد آغاز کرده بود. او ملقب به «ابوعلیاء» بود و در زمینه بمب‌گذاری فعالیت می‌کرد. همزمان خبر می‌رسد دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد نوشته‌هایی متعلق به داعش در محله‌های ادلب و اطراف آن پراکنده شده بود مبنی بر این‌که فعالیت‌های این تشکیلات مجدداً از سر گرفته می‌شود. البته رژیم الجولانی از شناسایی و دستگیری 8 عضو داعش در استان‌های ادلب و حلب خبر داده است.

