هر واحد خون اهدایی جان 3 نفر را نجات میدهد
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات میدهد، نسبت به لزوم افزایش اهدای خون در کشور تاکید کرد.
به گزارش سازمان انتقال خون، بابک یکتاپرست اظهار داشت: با هر اهدای خون جان سه نفر نجات مییابد، چراکه از هر واحد خون سه واحد فرآورده تولید میشود که از جمله آن گلبول قرمز فشرده یا «پکسل» است که برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی یا کسانی که در سوانح خون از دست میدهند و نیاز فوری به گلبولهای قرمز خون دارند، استفاده میشود.
یکتاپرست افزود: دومین محصول، پلاسما است که برای کسانی که حجم زیادی از مایعات بدن را از دست داده یا دچار سوختگی شدهاند مورد استفاده قرار میگیرد، محصول سوم هم پلاکت است که از هر کیسه خون بین ۵۰ تا ۷۰ «سیسی» به دست میآید و برای اختلالات انعقادی یا بیماران سرطانی به کار میرود.
وی ادامه داد: بیماران خاص، بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی از جمله بیمارانی هستند که نیاز مستمر به خون و فرآوردههای خونی دارند، بیمار تالاسمی باید ماهانه یک تا دو واحد خون دریافت کند که کیفیت زندگیاش افت نکند و زندگی عادی داشته باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: تامین خون همیشه در اولویت است اما برای مدیریت ذخایر خون در شرایط کاهش اهدا، مصرف خون با هماهنگی مراکز درمانی مدیریت میشود.
یکتاپرست تاکید کرد: سیستم هموویژلانس یا پایش خون از رگ اهداکننده تا رگ مصرفکننده به ما کمک میکند تا با مدیریت مصرف بیمارستانها و مراکز درمانی در زمانی که با کاهش ذخایر مواجه هستیم، بتوانیم نیازهای ضروری را پاسخ دهیم.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همه اهداکنندگان خون بیان داشت: اهدای خون یک فرآیند اجتماعی است و لازمه آن همت فرد اهداکننده برای حضور در مراکز انتقال خون است. با اهدای یک واحد خون معمولاً یک نفر ناجی سه نفر میشود و گاه ۱۰ نفر با اهدای خون جان یک نفر را نجات میدهند. این زنجیره در هم تنیده مهربانی است و اهمیت نقشی که هر انسان در اجتماع و در امتداد دادن زندگی سایر انسانها برعهده دارد را به خوبی نشان میدهد.