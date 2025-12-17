طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ از دیروز با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی درون‌شهری، پلیس راه و هشت دستگاه امدادی و خدماتی و با حضور 91هزار نیروی امدادی در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: همزمان با روز حمل‌ونقل، اجرای این طرح با هدف تسهیل تردد و افزایش ایمنی سفرهای زمستانی آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

رادان افزود: در این طرح، علاوه‌بر پلیس، دستگاه‌هایی از جمله اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، سازمان راهداری، شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات امدادخودرویی مشارکت دارند و بیش از 120 گردنه، محور برف‌گیر و نقاط حادثه‌خیز کشور تحت پوشش قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش مهم همراهی مردم در کاهش حوادث رانندگی، ادامه داد: از هموطنان درخواست می‌کنیم در طول فصل زمستان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند، چراکه حوادث جاده‌ای در این فصل معمولاً سنگین‌تر و خسارت‌بارتر است. همراه داشتن تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ و توجه به وضعیت فنی و ایمنی خودرو، از الزامات سفرهای زمستانی است که رانندگان باید آن را جدی بگیرند.

فرمانده فراجا با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات رانندگی گفت: متأسفانه سالانه حدود ۲۰هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند؛ عددی که گاهی با تلفات یک جنگ برابری می‌کند و به هیچ عنوان زیبنده مردم و کشور ما نیست.

رادان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰درصد از رانندگان متخلف، عامل اصلی تصادفات حادثه‌ساز هستند که با رفتار پرخطر خود جان بیش از ۹۰درصد از سایر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند؛ بر همین اساس برخورد قاطعانه‌تری با این دسته از متخلفان در دستورکار پلیس قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم شکل‌گیری یک عزم ملی برای کاهش تلفات رانندگی، اظهار داشت: انتظار داریم دولت محترم با مشارکت همه دستگاه‌ها، هلال‌احمر، واحدهای امدادی و پلیس، زمینه یک جهاد همه‌جانبه در این حوزه را فراهم کند تا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تجهیزات نوین، ظرفیت بخش خصوصی و سامانه‌های هوشمند، شاهد کاهش چشمگیر و جهشی تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی باشیم.

مشارکت 91 هزار نیروی امدادی

در طرح ترافیکی 1404

رئیس پلیس راهور فراجا نیز در این مراسم گفت: از امروز (چهارشنبه) با حضور بیش از ۹۱هزار نفر در قالب دستگاه‌های امدادی شامل امدادگران سازمان امدادونجات، نیروهای اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران شریف و جان‌برکف، آتش‌نشانان عزیز و همچنین همکاران پرتلاش، ایثارگر و زحمتکش ما در پلیس راه و راهور سراسر کشور، طرح زمستانی آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، سردار تیمور حسینی، با اشاره به ضرورت رعایت الزامات رانندگی در فصل سرما افزود: قطعاً رانندگی در شرایط زمستانی اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد که در بخش‌های بعدی و از طریق ارتباط مستمر با رسانه‌ها و گفت‌وگو با مردم عزیز، به‌طور مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

استقرار ۳۴۰۰ پایگاه اورژانس

برای اجرای طرح زمستانی در سراسر کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور نیز در حاشیه رزمایش طرح زمستانی، با اشاره به همزمانی آغاز این طرح با بارش‌های اخیر، گفت: در روزهایی که شاهد بارش نعمت‌های الهی هستیم، خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم و با افتخار در این میدان مقدس، در مقابل شهدای گمنام و تمثال مبارک شهدا گرد هم آمده‌ایم تا با آنان هم‌پیمان شویم.

به گزارش وبدا، جعفر میعادفر با اشاره به آمادگی کامل اورژانس در طرح امداد زمستانی ادامه داد: سازمان اورژانس کشور در کنار سایر سازمان‌های امدادی، تمام توان خود را به‌کار گرفته و با حدود ۳۰هزار نیروی انسانی، بیش از سه‌هزار و 400 پایگاه اورژانس، ۵۳ پایگاه هوائی و در کنار حدود یک‌هزار بیمارستان در سراسر کشور، در خدمت مردم عزیز قرار دارد.