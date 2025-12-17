قیمتگذاری 100 شعبه بانک آینده آغاز شد
صندوق ضمانت سپردهها با بیان اینکه مجوز قیمتگذاری بیش از 100 شعبه بانک آینده صادر شده است، اعلام کرد: قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه واگذار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی صندوق ضمانت سپردهها، این صندوق اعلام کرد: در ادامه اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیئت ارزشگذاری اموال و داراییهای این بانک، مجوز قیمتگذاری بیش از 100 شعبه بانک آینده را که در فهرست انتقال به بانک ملی ایران قرار دارند، صادر کرد.
همچنین قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده با هدف واگذاری، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام میشود.
بر اساس این تصمیم، عملیات قیمتگذاری این شعب با مجوز هیئت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف داراییها و فراهمسازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.
هیئت ارزشگذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفهای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهامداران انجام میشود و نتایج نهائی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
همچنین هیئت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده، در ادامه جلسات تخصصی خود و در راستای اجرای فرآیند گزیر، تصمیم گرفت با قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده ارزش مالی این برج هم شود.
این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و اتقان کارشناسی اتخاذ شده و قرار است فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهرهگیری از کارشناسان رسمی مورد تأیید قوه قضائیه و مطابق ضوابط قانونی انجام گیرد.
اعضای هیئت ارزشگذاری تأکید کردند که تعیین تکلیف داراییهای کلان و راهبردی بانک آینده با حساسیت ویژه و با رعایت کامل حقوق سهامداران، ذینفعان و منافع عمومی دنبال خواهد شد.