تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳
سومین جلد از ۳۶۶روز با پیامبر عزیزمان به بازار رسید
مجموعه کتاب «۳۶۶ روز با پیامبر عزیزمان» نوشته نقی سلیمانی، دارای قصه و حکایتهای بههم پیوسته درباره زندگی پیامبر(ص) ارزشهای اخلاقی برجسته پیامبر(ص) با نثری داستانی است. این اثر کتابی بسیار مفید برای آشنایی بهتر گروه سنی چهارم، پنجم و ششم دبستان با زندگی پیامبر عزیز ما و یاران او حضرت علی، حضرت فاطمه، سلمان، ابوذر عمار یاسر و... است که در قالب داستان و با حفظ ترتیب تاریخی نوشته شده است.
در این کتاب به موضوعاتی مثل دوراندیشی، صبر، جوانمردی، صداقت، وفاداری، شجاعت، نیکوکاری و بخشش میپردازد که در زندگی پیامبر تجلی کرده است تا نسل نو پیامبر عزیز را الگوی نیکوی خویش قرار دهند و به این ترتیب بتوانند در راه رشد اخلاقی نیکویی پیش روند.