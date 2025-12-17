فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۷۷
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان برگزار شد

سخنگوی شورای نگهبان از انتخاب رئیس، نایب‌رئیس، سخنگو، دبیر و منشی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان خبر داد.
دکتر ‌هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان گفت: اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، آیت‌الله مدرسی یزدی به عنوان رئیس، دکتر ره‌پیک به عنوان نایب‌رئیس، بنده (دکتر طحان نظیف) به عنوان سخنگو، دکتر صادقی مقدم به عنوان دبیر و حجت‌الاسلام جواد احمدی به عنوان منشی هیئت مرکزی انتخاب شدند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از این جلسه، اعضای هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان برگزار می‌شود، انتخاب شدند. بر اساس این گزارش، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد. ۵ حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند.
لازم به ذکر است، با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد. براساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همراه با انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

از کی تا به حال؟!(گفت و شنود)

پیش‌بینی عجیب روزنامه انگلیسی از فرجام ترامپ و دولتش

نقاط قوت ما و نقاط ضعف دشمن(یادداشت روز)

مشکلات با الگوی شهید رئیسی حل می‌شود

اخبار ویژه

جوابیه مجدد و عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ کیهان

۱۵ سال تحریم چه کرد؟ یا وطن‌فروشی چه کرد؟!

مواضع «رِجی» در قبال ایران به هیچ وجه موضع لبنان نیست

تشکیل پرونده برای شبکه کلان «طوفان» در هرمزگان با برآورد 4 میلیارد لیتر قاچاق سوخت

مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با تراکنش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی