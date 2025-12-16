مؤمنی: دولت اگر برنامه داشته باشد مشکلات قابل حل است
این تصور که دولت میتواند به صورت موردی، جزیرهای و جزئی فقط به یک مسئله و راهحل آن بپردازد، خطای بسیار بزرگی است. دولت باید برنامه کلان و جامع اقتصادی داشته باشید.
دکتر فرشاد مؤمنی، از حامیان انتخاباتی آقای پزشکیان که مدتی است به صف منتقدان پیوسته، در گفتوگو با «جماران» اطهار کرد: با کمال تاسف، سخنان آقای رئیسجمهور در مراسم 16 آذر، بیش از آنکه نیروی محرکه برانگیختگیهای مثبت برای مشارکت سرنوشتساز در کشور باشد، شائبهها و نگرانیهای جدیدی را پدید آورد. یکی از نکاتی که مکرراً ایشان در این ایام مطرح کردهاند، دفاع بیمنطق از افزایش قیمت بنزین و سکوت بیمنطقتر درباره سیاستهای ثباتزدایی است که از کانال افزایشهای چشمگیر در نرخ ارز و سکه طلا و همه مایحتاج مردم پدیدار میشود.
مؤمنی افزود: ایشان مکرر تأکید میکنند آنها که راهکار دارند، وسط میدان بیایند. این حرف یعنی چه؟ شما سازوکارهایی در مقام رئیسجمهور دارید، که میتوانید به شیوههای گوناگون این جلب مشارکت را انجام دهید و مسئله اساسی هم قدرت تشخیص است. نباید بهگونهای صحبت کنید که گویی هیچ مسئولیتی ندارید و فقط مدعیها مسئولیت دارند.
وی گفت: این شیوه طرح مسائل، که با کمال تأسف القاکننده سطوحی از عجز و بیبرنامگی است، به جای اینکه به مردم روحیه دهد، آنها را نگرانتر میکند. رئیسجمهور میفرمایند کسانی که ادعای راهحل دارند، هر کاری را بگویند، ایشان انجام میدهد، اما شخصاً همراه با دوستانی که با ایشان صحبت کردیم، موارد نقض پرشماری را میتوانم ذکر کنم.
مؤمنی یادآورشد: وقتی که مقامات رسمی اذعان میکنند که افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین، قطعاً تورمزا است و کل مناقشه بر سر اندازه تورمزایی است و نه اصل آن، انتظار میرود آقای رئیسجمهور و همکارانشان درک خودشان را از تورم و ابعاد آن ارتقا دهند. چرا در ذهنیت آقای رئیسجمهور مسئله تورم تا این اندازه سهلانگارانه نادیده گرفته میشود و درست مانند یک حجرهدار که فقط فکر میکند اگر مثلاً جنس خود را گرانتر بفروشد، میتواند پول بیشتری به دست بیاورد و مثلاً به عائله خودش پول بیشتری توزیع کند، همه آثار مخرب و فاجعهساز تورم نادیده گرفته میشود؟
این اقتصاددان ادامه داد: آیا آقای رئیسجمهور نمیدانند که تورم، منشأ بحران هنجاری و اخلاقی میشود و ازکارافتادگی هنجارها را، چه در زمینه هماهنگی، چه در حلوفصل اختلافات و چه در درک مشترک از عدالت، پدید میآورد؟ شما شرافتمندانه تعهد کردید سراغ شوکدرمانی نروید، فقر شدید غذایی را کاهش دهید و عدالت در سلامت و آموزش را محقق کنید. چقدر خوب بود که به جای این سخنان، به مقامات مسئول مربوطه میگفتید در این زمینهها گزارشی ارائه دهند، نه اینکه بزرگترین افسادها یعنی وارد کردن شوک به قیمتهای کلیدی را «اصلاح قیمت» بنامید.
مؤمنی گفت: سال ۱۴۰۴، هم مقدار ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را کاهش و هم نرخ آن را به شکلهای مختلف و چندلایه افزایش دادهاید و از سوی دیگر، با رویههایی بسیار عجیب، با اسامی مجعول و شکستخوردهای مانند «واردات بدون انتقال ارز»، برای جهش بیشتر قیمت مواد غذایی و جهش تقاضا در بازار سیاه ارز بسترسازی میکنید.
وی اضافه کرد: با این شیوههای بیاعتنا به تجربههای مکرر آزمودهشده، خودتان را گرفتارتر میکنید و فشارها را بر خودتان، بر مردم و بر آینده کشور افزایش میدهید. اینکه مرتباً مطرح میکنید «بیایید افرادی را معرفی کنید»، درست نیست. شیوه اصولی این است که فکری برای قوه عاقله تصمیمگیریهای اقتصادیتان بکنید. کشور با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبهرو است، این تصور که ما میتوانیم به صورت موردی، جزیرهای و جزئی فقط به یک مسئله و راهحل آن بپردازیم، خطای بسیار بزرگی است. باید برنامه داشته باشید.
مؤمنی تأکید کرد: هیچ اولویتی حیاتیتر از توقف روندهای ضدتوسعه و فاجعهساز شوکدرمانی وجود ندارد. به جای مواجهه موردی، جزیرهای و پراکنده با مسائل منفرد، به فکر یک برنامه باکیفیت باشید. امیدوارم به همه آنچه وعده کردهاید، جوانمردانه و در عمل پایبندی نشان دهید. در آن صورت، مشاهده خواهید کرد که حتی در همین شرایط بسیار پیچیده و خطیر نیز میتوان کارهای بسیار بزرگ و امیدبخش را به نمایش گذاشت، دشمنان این ملت را مأیوس کرد و مردم را به آینده خودشان امیدوار ساخت.