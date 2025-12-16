فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۱
شهادت 4 نفر در ایست و بازرسی فهرج کرمان

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان از شهادت یکی از مأموران جان‌برکف انتظامی به همراه ۲ تن از خادمان گرانقدر امنیت و یک نفر دیگر از شهروندان در پی وقوع یک اقدام تروریستی بزدلانه در یکی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی شهرستان فهرج کرمان خبرداد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شهادت سه تن از خادمان نظم و امنیت و یک شهروند در ایست و بازرسی فهرج ️در پی وقوع یک اقدام تروریستی بزدلانه در یکی از ایستگاه‌های بازرسی این شهرستان به وقوع پیوست.
به گزارش ایرنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کرمان ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده‌های معظم شهدا و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، اعلام کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد قاطع با عاملان این جنایت در دستور کار قرار گرفته و با تمام توان ادامه دارد.
این بیانیه می‌افزاید، در این اقدام یکی از مأموران جان‌برکف انتظامی به همراه ۲ تن از خادمان گرانقدر امنیت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و یک نفر دیگر از شهروندان جان خود را از دست داد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این حادثه دوشنبه شب و در جریان درگیری عناصر تروریستی با نیروهای مستقر در ایست و بازرسی مذکور رخ داد؛ ایستگاهی که در راستای ارتقاء امنیت عمومی در مناطق جنوب و شرق استان کرمان و با هدف صیانت از آرامش مردم شریف برپا شده بود.

