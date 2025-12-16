افشای سند محرمانه شینبت؛ جاسوسی «گلهای» اسرائیلیها برای ایران
جزئیاتی تازه از یک سند محرمانه سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) فاش شد که نشان میدهد مقیاس همکاری ساکنان اسرائیل با دستگاههای اطلاعاتی ایران «وسعتی نگرانکننده و بیسابقه» یافته است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با مهر اظهار کرد: سند محرمانهای که اخیراً در سطح بالای شینبت در حال گردش است، به صراحت از پدیدهای سخن میگوید که در اصطلاح داخلی آن را «جاسوسی گلهای» مینامند. این اصطلاح نشان میدهد که دیگر با موارد پراکنده و استثنایی روبهرو نیستیم، بلکه با روندی وسیع و نظاممند مواجهیم که در آن دهها ساکن صهیونیستی، عمدتاً از بسترهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی، بهطور فعال و اغلب داوطلبانه برای نهادهای اطلاعاتی ایران فعالیت میکنند.
به گفته این منبع، سند شینبت به تحلیل انگیزههای این افراد نیز پرداخته است؛ در سند اشاره شده که انگیزهها ترکیبی است. برای برخی، انگیزههای مالی عامل اصلی است. برای گروهی دیگر، مخالفت ایدئولوژیک با سیاستهای رژیم صهیونیستی یا احساس نابرابری و تبعیض در جامعه محرک اصلی بوده است. همچنین مواردی از افرادی که به دلایل شخصی یا انتقامجویی حاضر به همکاری شدهاند، شناسایی شدهاند.
وی افزود: نکته نگرانکننده از دید نویسندگان سند، «عادیسازی» روانی این عمل در بین قشرهایی از جامعه است. به عبارت دیگر، ترس از جاسوسی برای یک دشمن سنتی در نزد این افراد تا حدی کمرنگ شده که حاضرند اطلاعات معمولی تا حساس را حتی بدون دریافت پول زیاد، در اختیار طرف ایرانی بگذارند.
این منبع آگاه به محتوای اطلاعات انتقالیافته نیز اشاره کرد؛ حوزه اطلاعات درخواستی یا ارائهشده بسیار گسترده گزارش شده؛ از اطلاعات ظاهراً پیشپاافتاده درباره محل استقرار واحدهای نظامی، حالات روحی سربازان در مرزها و جابهجاییهای نظامی غیرمحرمانه تا اطلاعات دقیق و محرمانه درباره اماکن و افراد نظامی و امنیتی. این اطلاعات در کنار هم میتواند برای ترسیم یک تصویر اطلاعاتی جامع و برنامهریزی برای عملیات روانی یا حتی سایبری مورد استفاده قرار گیرد.