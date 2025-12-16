* اتفاقات مشکوک در کشتن چند افسر آمریکایی در سوریه و حادثه استرالیا، نشان از یک کار سازماندهی شده برای یک هدف بزرگ است. تجربه ثابت کرده که پشت اکثر اقدامات تروریستی و افراطی اینچنینی‌، سازمان سیا و موساد قرار دارند که بیشتر با هدف اسلام‌هراسی و ایجاد زمینه برای جنایت بیشتر علیه مسلمانان این کارها را انجام می‌دهند.

شاهین فر

* سند ملی که دولت آمریکا ارائه کرده از یکسو تلاش شده تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا را توضیح دهد، و از سوی دیگر، با گزاره‌هایی مبالغه‌آمیز، سعی شده تصویری دلخواه و به دور از واقعیت از موفقیت‌های خود بسازد. در یک کلام آنچه در این سند به چشم می‌آید، بیشتر شبیه آمیخته‌ای از تبلیغات انتخاباتی، امیدسازی سیاسی و روایت‌سازی یکجانبه است.

سرمد

* به نظر می‌رسد پس از رزمایش‌های شهدای امنیت که با محوریت نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس برگزار شد و تلفات سنگینی از تروریست‌ها گرفت حالا تاریخ مصرف جیش‌الظلم به پایان رسیده و گروهک جدید به نام جبهۀ مبارزین مردمی، برای جلب توجه حامیان مالی و لجستیکی اعلام موجودیت کرده تا موساد که کارفرمای قدیمی تروریست‌ها برای نا‌امن کردن ایران است را به حمایت دوباره مجاب کند!

صابری

* تنش میان ترکیه و آمریکا بر سر تحویل جنگنده‌های35 F- بار دیگر تشدید شده است. ترامپ البته اعلام کرده ‌امکان تحویل جنگنده‌ها به ترکیه وجود دارد، مشروط بر اینکه اردوغان گام‌هایی در راستای منافع آمریکا بردارد. ریشه بحران به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد، زمانی که ترکیه سامانه دفاعی روسی400 S- را خرید و آمریکا ترکیه را از برنامه 35 F- حذف و برخی مقامات صنایع دفاعی این کشور را تحریم کرد.

امام پور

* دانشجویان با مجاهدت علمی، بصیرت و مطالبه‌گری می‌توانند تحول ایجاد کرده و تاریخ‌ساز باشند. چنانچه سه شهید 16 آذر سال 32 توانستند با خون خویش سرفصل جدید و پیش‌برنده‌ای در مبارزه با استکبار و استعمار پیش‌روی ملت ایران باز بکنند. دانشجویان خط امام هم با تسخیر لانه جاسوسی در بعد از انقلاب توانستند با حرکت خود میخ انقلاب را بر تابوت نظام سلطه بکوبند.

مجلسی

* ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد تل‌آویو دامنه حفاظت از مدیران، مهندسان و دانشمندان صنایع دفاعی را از ترس انتقام توسط ایران به‌طور چشمگیری افزایش داده و حتی در سفرهای خارجی از خودروهای زرهی و محافظان نزدیک استفاده می‌کند.

سیدین

* در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان نام اورشلیم(بیت‌المقدس) به چشم می‌خورد که حتی پایین‌تر از تهران قرار گرفته است. با این تفاوت که در سرزمین‌های اشغالی کسی نمی‌گوید بودجه گنبد آهنین را خرج حل آلودگی هوا کنید!

قطب آبادی

* چالش حزب‌الله در لبنان مدل چالش جریان انقلابی با اصلاح‌طلبان غربگرا در ایران است. در لبنان هم عده‌ای معتقدند آمریکا، آقای دنیاست و باید هرچه گفت؛ اطاعت کنیم. دقیقا مثل جریان غیرانقلابی در ایران.

دهکردی

* مقامات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و مسئولان بحرینی چندی قبل اقدام به افتتاح مرکز فرماندهی مشترک پدافند هوائی در بحرین کردند. لعنت خدا بر محمدرضا پهلوی که بحرین را به دستور انگلیس واگذار کرد و الان به لانه آمریکا برای طراحی علیه کشورمان تبدیل شده است.

کشتکار

* در آستانه سالگرد سقوط دولت بشار اسد و به قدرت رسیدن ابو محمد الجولانی، سوریه همچنان در شرایطی شکننده و پرچالش قرار دارد. کنترل ناکامل بر خاک کشور و مداخلات خارجی ثبات بلندمدت این کشور را تهدید کرده و این کشور را در آستانه تجزیه و فروپاشی قرار داده است.

هوشمند

* در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا‌، ادعا شده ایران طی دو سال گذشته به جد تضعیف شده در حالی که حتی مقامات رسمی آمریکا نیز در اظهارات خود به افزایش توان و نفوذ ایران اذعان کرده‌اند و واقعیت‌های میدانی نیز این تناقض را عیان می‌سازد.

نیک بخت

* قابل توجه سران محترم قوا، لطفاً به این مطلب دشمنان انقلاب توجه و تدبیر کنید که فردا دیر است؛ مارتین ایندیک، دیپلمات آمریکایی، متخصص سیاست خارجی آمریکا و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل غاصب صریحاً می‌گوید؛ دیگر وقت آن نیست که برای مقابله با ایران، دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم، بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد!

قدیمی

* خبر بازداشت موگرینی به اتهام مسائل مالی در اروپا که منتشر شد بی‌اختیار یاد عکس سلفی حقارت‌آمیز نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس زمان آقای روحانی افتادم که برای گرفتن سلفی حقیرانه با این زن اجنبی از هم سبقت می‌گرفتند.

علی اشرفی

* طی چند هفته گذشته نرخ تورم به‌ویژه در کالای خوراکی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. معتقدم وضعیت رها‌ شده اقتصاد قابل کنترل است. اما بنظر در دولت و دستگاه‌های نظارتی اراده‌ای برای کنترل و مدیریت اقتصادی و نظارت بر بازار دیده نمی‌شود.

جاوید

*از دستگاه قضائی، فراجا و دیگر متولیان امر درخواست می‌شود برای ریشه‌کنی اساسی فساد؛ ریشه‌ها، گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد را پیدا کنند و به مقابله جدی با آن‌ها اهتمام ورزند.

رضوانی

*برخی اصلاح‌طلبان مسئولیت هیچ چیزی را گردن نمی‌گیرند. همیشه اپوزیسیون هستند! قبل از هر انتخابات، وعده بلند پروازانه و ... می‌دهند، و پس از تصاحب قدرت، ادعا می‌کنند که دولت و رئیس‌جمهور حتی ده درصد هم اختیار ندارند!

رجبی

* در خبرها آمده بود که متروی تهران به حداقل ۴۴۳۱ دستگاه واگن نیازمند است. از دولت و شهرداری درخواست می‌شود به جای واردات واگن از خارج، به واگن‌سازی اراک کمک کنند تا نسبت به تأمین و تولید واگن مورد نیاز اهتمام ورزد و شرکت واگن‌سازی رونق بگیرد نه این که کارخانه‌های داخلی را به تعطیلی بکشانیم و از خارج وارد ‌نماییم!

کفشی

* پلیس امنیت اقتصادی انبار بزرگی از برنج را در جنوب تهران کشف کرد و قرار است این برنج‌های کشف شده در بازار پخش شود. از دستگاه قضائی درخواست می‌شود با این محتکر و محتکران دیگر که در این اوضاع اقتصادی نان مردم را آجر می‌کنند به شدت برخورد نماید.

ندیری

* طبق نظر کارشناسان، برای جبران کمبود مسکن، حدود هفت میلیون واحد مسکونی نیاز است لذا دولت محترم با عرضه زمین به متقاضیان هم مشکل مسکن قشر جوان را حل کند و هم دست سودجویان مسکن را کوتاه نماید.

هاشمی