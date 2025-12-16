وزیر امور خارجه عراق با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید، اظهار داشت که ایران کشوری جنگ‌طلب نیست.

«فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق بعدازظهر روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» با اشاره به شرایط شکننده منطقه گفت: «ایران به‌دنبال جنگ نیست، اما در عین حال، برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی آماده می‌شود.»

او این موضع را بازتاب‌دهنده واقعیتی دانست که کل منطقه با آن دست‌به‌گریبان است؛ واقعیتی که در آن، تهدیدهای نظامی به‌ویژه از سوی اسرائیل همچنان پابرجاست.

فؤاد حسین در ادامه تأکید کرد که تهدیدهای اسرائیل علیه عراق، لبنان و سوریه همچنان ادامه دارد و همین امر، فضای منطقه را در وضعیت تنش دائمی نگه داشته است.

به گفته او، عراق بیش از هر کشور دیگری در منطقه از این تنش‌ها آسیب می‌بیند، چرا که هم در معرض فشارهای امنیتی قرار دارد و هم تحت تأثیر مستقیم تحولات ژئوپلیتیکی پیرامون خود است.

وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به تحولات سیاسی داخلی عراق پرداخت و گفت: «حرکت جدی برای تشکیل دولت، از ابتدای ماه آینده آغاز خواهد شد.»

فؤاد حسین همچنین تصریح کرد که عراق در روند تشکیل دولت، به هیچ تضمین خارجی متکی نیست و تصمیم‌گیری نهائی در این زمینه، کاملا در چارچوب اراده داخلی انجام می‌شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش بازیگران خارجی، اظهار داشت که واشنگتن، با مشارکت برخی گروه‌ها در دولت آینده عراق مخالف است، اما در عین حال تأکید کرد که طرح هرگونه شرط از سوی کشورهای خارجی برای تشکیل دولت عراق، نادرست است.

وزیر خارجه عراق همچنین با اشاره به جایگاه گروه‌های عراقی گفت: «این گروه‌ها امروز در پارلمان نمایندگی دارند و در حال حاضر نقش مهمی در روند سیاسی کشور ایفا می‌کنند.»

فؤاد حسین ادامه داد هرچند برخی کشورها ترجیح می‌دهند چهره‌ها یا جریان‌های خاصی در ترکیب دولت حضور داشته باشند، اما عراقی‌ها تصمیم‌گیر نهائی خواهند بود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، وزیر خارجه عراق اظهارات «تام باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این سخنان «با واقعیت‌های عراق هم‌خوانی ندارد» و نشان‌دهنده درک نادقیقی از پیچیدگی‌های صحنه سیاسی و امنیتی این کشور است.