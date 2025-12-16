مسیر اصلاحات اقتصادی با حفظ معیشت و کرامت مردم ادامه خواهد یافت
سخنگوی دولت با تأکید بر ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی گفت: هدف دولت، حفظ معیشت و کرامت مردم در کنار منطقیسازی قیمتهاست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سهشنبه (۲۵ آذر) در سیویکمین نشست سخنگوی دولت چهاردهم که در محل شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند برگزار شد، با اشاره به طرح اصلاح قیمت بنزین، گفت: هماهنگیهایی با انجمنهای صنفی و تشکلها صورت گرفته تا هیچگونه افزایش قیمتی رخ ندهد و در مورد تاکسیهای اینترنتی با مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر نیز مقرر شد تفاوت نرخ از طریق سکوها پرداخت شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: تاکسیهای اینترنتی، سایر تاکسیها، موتورسیکلتها و وانتبارها، بهویژه در جابهجایی مسافر بینجادهای، همکاری مناسبی داشتند و اصلاحات اقتصادی در این بخش که پیشتر به نماد شکست تبدیل شده بود، این بار با همراهی مردم بهخوبی مدیریت شد.
مهاجرانی همچنین با اشاره به اختصاص کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی
- معادل ۲۰ درصد بیشتر از ماههای گذشته - به دهکهای یک تا سه درآمدی، تأکید کرد: کالابرگ و یارانه این ماه پرداخت شده و مسیر اصلاحات اقتصادی در راستای حفظ معیشت و کرامت مردم ادامه خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رئیسجمهور پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان و امضای ۱۴ سند همکاری اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور معتقد است امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و در همین راستا تیمی از فعالان بخش خصوصی وی را در این سفر همراهی کردند و موفق شدند قراردادهای مطلوبی با طرفهای کاری خود در قزاقستان و ترکمنستان منعقد کنند.
مهاجرانی با اشاره به تلاش دولت برای رفع موانع تولیدکنندگان و تجار، بیان کرد: پنج تفاهمنامه برای نوسازی ناوگان ریلی جمهوری اسلامی ایران با سرمایهگذاران منعقد شد که شامل تأمین ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو باری و ۱۰۰ دستگاه انواع واگن باری با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۴۰ میلیون یورو (معادل ۳.۵ تا ۴ همت ریالی) است. وی تأکید کرد: باید از اقتصاد دستوری فاصله گرفت و به سمت اصلاح علمی ساختار اقتصادی حرکت کرد تا هم معیشت مردم تأمین شود و هم کرامت آنان حفظ گردد.
تمام درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت بنزین
صرف کالابرگ و افزایش رفاه مردم خواهد شد
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اصلاح قیمت بنزین گفت: هدف، گران کردن بنزین نیست بلکه منطقیسازی قیمت آن است و تمام درآمدهای حاصل از این بخش صرف کالابرگ و افزایش رفاه مردم خواهد شد.
وی همچنین درباره آزادی برخی ایرانیان دربند در خارج از کشور از جمله «مهدیه اسفندیاری» و «احمد بیضایی» استاد دانشگاه ایرانی در ترکیه، اظهار داشت: مسیر دیپلماسی سریعالوصول نیست اما تنها مسیر پیشروی ماست و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
مهاجرانی با اشاره به عذرخواهی معاون اول رئیسجمهور از مردم بابت مشکلات اقتصادی گفت: فشار اقتصادی بر مردم سنگین است و دولت این موضوع را درک میکند. وی افزود: اصلاحات اقتصادی معمولاً تبعاتی دارد و کشور در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی قرار دارد. با توجه به مناسبتهای پیشرو همچون شب یلدا، ماههای رجب و شعبان، رمضان و نوروز، دولت برای مدیریت بازار برنامهریزی کرده تا ضمن کنترل گرانی، با گرانفروشی نیز مقابله شود.
سخنگوی دولت با اشاره به ناترازی بودجه بهعنوان عامل تورم بالای
۴۰ درصدی، خاطرنشان کرد: نظم بودجهای از ابتدای استقرار دولت دنبال شده و امسال نیز بودجه در موعد مقرر، اول دیماه، تقدیم خواهد شد.
وی افزود: تأکید رئیسجمهور بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است و سازمان برنامه و بودجه در تلاش است تا از تحمیل بار مازاد بر دولت جلوگیری کند.
آمریکا بود که میز مذاکره را بمباران کرد
وی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره با آمریکا، مهاجرانی گفت: توافق و گفتوگو دو موضوع متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران مسیر گفتوگو را آغاز کرده بود اما این آمریکا بود که میز مذاکره را بمباران کرد.
مهاجرانی تأکید کرد: ایران اهل گفتوگوست، به شرط آنکه شرافتمندانه و بدون دیکته کردن باشد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اخبار مربوط به استیضاح یا استعفای برخی وزرا گفت: فروکاستن مشکلات اقتصادی به عملکرد یک فرد درست نیست. نوسانات ارزی متأثر از عوامل مختلف، از جمله مسائل بینالمللی است. وی افزود: بانک مرکزی اقداماتی برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار دارد و تیمهای بازرسی نیز برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده فعال شدهاند.
مهاجرانی درباره استیضاح وزرا اظهار داشت: استیضاح حق قانونی مجلس است اما تغییر وزیر موجب توقف برنامههای بلندمدت وزارتخانهها میشود.
وی همچنین هرگونه استعفا را بهشدت تکذیب کرد و گفت: تا زمانی که موضوعی رسمی نشده، رسانههای رسمی نباید به آن
دامن بزنند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت در پایان با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: این دولت هیچ ابایی از عذرخواهی بابت کاستیها ندارد اما باید شرایط تاریخی و فشارهای موجود را در قضاوتها لحاظ کرد.
وی یادآور شد: دولت عملیات «وعده صادق» و دفاع ۱۲ روزه را مدیریت کرد و با وجود فشارها، مسیر اصلاحات را ادامه میدهد. مهاجرانی تأکید کرد: پذیرش واقعیتها و درک شرایط دشوار کنونی لازمه قضاوت منصفانه درباره عملکرد دولت است.