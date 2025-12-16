عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد حادثه اخیر سیدنی با نقش‌آفرینی سرویس‌های امنیتی غرب و صهیونیست‌ها، در راستای مظلوم‌نمایی و انحراف افکار عمومی از کشتار مسلمانان طراحی شده باشد.

علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با مهر در واکنش به حمله خشونت‌آمیز اخیر در سیدنی استرالیا که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از افراد شد، با محکوم کردن این حادثه، اظهار کرد: فارغ از اینکه این اقدام تروریستی توسط کدام جریان صورت گرفته باشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام تروریستی را در هر نقطه‌ای از جهان محکوم می‌کند و فرقی نمی‌کند این اقدام علیه مسلمانان، مسیحیان یا یهودیان باشد.

وی ادامه داد: از این منظر برای ما تفاوتی وجود ندارد و موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران، محکومیت همه اقدامات تروریستی است. بر این اساس، اتفاقی که در سیدنی استرالیا رخ داد و علیه یهودیان بود، به‌طور قطع محکوم می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در عین حال، معتقدم جریانی در دنیا به‌دنبال آن است که با زنده نگه داشتن اقدامات یهودستیزانه، به اقدامات صهیونیست‌ها در کشتار مسلمانان مشروعیت ببخشد؛ از این زاویه، این حادثه برای بنده مشکوک است.

وی با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی پس از این اتفاق، تصریح کرد: آن‌هایی که در دنیا این اتفاق را محکوم می‌کنند، خوب است در کنار آن، کشتار مسلمانان در غزه، در نقاط مختلف دنیا و در جنوب لبنان را نیز محکوم کنند، تا این محکومیت‌ها برداشت مذهبی یا قومی پیدا نکند؛ همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران این‌گونه رفتار می‌کند. بنابراین، آن‌ها نیز نباید حقوق بشر را طبقه‌بندی و درجه‌بندی کنند و لازم است برای همه انسان‌ها دل بسوزانند.

خضریان ادامه داد: من یک احتمال دیگر را نیز مطرح می‌کنم؛ همان‌طور که گروه‌های تروریستی فعال در منطقه غرب آسیا در سال‌های اخیر، چه در عراق و چه در سوریه، تحت عنوان داعش و سایر گروه‌ها، دست به کشتار جمعی و اقدامات تروریستی زدند و بعدها مشخص شد که پشت صحنه آن‌ها جریان‌های صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی غرب، به‌ویژه آمریکا، نقش جدی داشته‌اند، این احتمال را می‌دهم که در این واقعه نیز نقش سرویس‌های امنیتی و جاسوسی غربی‌ها و همچنین صهیونیست‌ها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از چنین اقداماتی می‌تواند ایجاد نوعی مظلوم‌نمایی در سطح جهانی برای صهیونیست‌ها باشد؛ مظلوم‌نمایی‌ای که می‌خواهند از طریق آن، جنایاتی را که علیه مسلمانان و ملت‌های منطقه، به‌ویژه کودکان و زنان مظلوم غزه، طی سال‌های اخیر مرتکب شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برداشت بنده این است که اگر دولت استرالیا با دقت و جدیت بیشتری ابعاد اطلاعاتی و امنیتی این حادثه را بررسی کند، احتمالاً به چنین موضوعاتی نیز دست خواهد یافت؛ توصیه می‌کنم این بُعد از داستان فراموش نشود.