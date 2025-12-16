فارسی | العربي | English
۲۵ آذر ۱۴۰۴
مسئولان از خودشان شروع کنند(درمکتب امام)

كسانى كه در يك مقامى هستند، چه مقام‌هاى پايين و چه مقام‌هاى بالا، اگر بخواهند مملكت اصلاح بشود، اگر بخواهند اين كشور آرامش پيدا بكند، آنها بايد آرامش را از بالا شروع كنند؛ از پايين آرامش نمى‏شود حاصل بشود. بايد اشخاصى كه زمامدار امور هستند، هر نحو زمامدارى، بايد از آنجا آرامش را شروع كنند. آرامش آنها كشور را به آرامش مى‏كشد و اگر خداى نخواسته طغيان كنند، طغيان آنها كشور را به هلاكت مى‏كشاند.
صحیفه امام؛ ج14؛ ص293 | جماران؛ 11 خرداد 1360

