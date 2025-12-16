کد خبر: ۳۲۴۴۵۶
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۱
مسئولان از خودشان شروع کنند(درمکتب امام)
كسانى كه در يك مقامى هستند، چه مقامهاى پايين و چه مقامهاى بالا، اگر بخواهند مملكت اصلاح بشود، اگر بخواهند اين كشور آرامش پيدا بكند، آنها بايد آرامش را از بالا شروع كنند؛ از پايين آرامش نمىشود حاصل بشود. بايد اشخاصى كه زمامدار امور هستند، هر نحو زمامدارى، بايد از آنجا آرامش را شروع كنند. آرامش آنها كشور را به آرامش مىكشد و اگر خداى نخواسته طغيان كنند، طغيان آنها كشور را به هلاكت مىكشاند.
صحیفه امام؛ ج14؛ ص293 | جماران؛ 11 خرداد 1360