مسئولان از خودشان شروع کنند(درمکتب امام)

كسانى كه در يك مقامى هستند، چه مقام‌هاى پايين و چه مقام‌هاى بالا، اگر بخواهند مملكت اصلاح بشود، اگر بخواهند اين كشور آرامش پيدا بكند، آنها بايد آرامش را از بالا شروع كنند؛ از پايين آرامش نمى‏شود حاصل بشود. بايد اشخاصى كه زمامدار امور هستند، هر نحو زمامدارى، بايد از آنجا آرامش را شروع كنند. آرامش آنها كشور را به آرامش مى‏كشد و اگر خداى نخواسته طغيان كنند، طغيان آنها كشور را به هلاكت مى‏كشاند.

صحیفه امام؛ ج14؛ ص293 | جماران؛ 11 خرداد 1360