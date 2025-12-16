رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات، حکمرانی و تصمیمات ما در هر بخش و هر موضوعی باید فرهنگ‌پایه باشد و هیچ استثنایی هم ندارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۲۵ آذر ماه) در آئین تجلیل از پژوهشگران برتر که در ساختمان شهید شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته پژوهش، به یکایک شما برادران و خواهران گرامی، خوش آمد می‌گویم.

وی ادامه داد: از زحمات شما جوانان دانشمند و فعال در عرصه پژوهش تقدیر و تشکر می‌کنم. بهترین تقدیر از شما عزیزان این است که نتایج تحقیقات و پژوهش‌های خود را اثربخش و در تصمیمات برای حل مشکلات حس کنید. هیچ لذتی بالاتر از این نیست که با زحمات و تفکرات شما، گره‌ای از مشکلات کشور باز شود و مسائلی که سال‌ها حل نشده باقی مانده‌اند، مرتفع گردند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی خطاب به پژوهشگران حاضر در جلسه، بیان کرد: بنده همواره آثار اندیشه، عقل و تحقیق شما را در تصمیمات مشاهده می‌کنم. خدا قوت می‌گویم و از همه شما عزیزان صمیمانه تشکر

می‌کنم.

وی ادامه داد: من قبل از این جلسه، با مدیران مرکز پژوهش‌ها در سطوح مختلف نشستی داشتم. البته در طول سال مدام در خدمت دوستان مرکز پژوهش‌ها هستیم. نکته‌ای که می‌خواهم در این‌جا به آن اشاره کنم، این است که مسئله‌ای که بیش از هر چیزی در کشور داریم از آن آسیب می‌بینیم، موضوع حکمرانی در کشور است؛ یعنی یکی از نکات مهمی که مرکز پژوهش‌ها باید به آن توجه کند، این است که همان طور که مرکز پژوهش‌ها در بخش‌های مختلف تولیدات دارد و مطالبش را عرضه می‌کند، مهم‌ترین بحث این است که بتواند دانش حکمرانی را مورد توجه قرار دهد.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: نکته بعدی این است که معمولاً با جابه‌جایی دولت‌ها، بخشی از مرکز پژوهش‌ها به سمت بخش اجرا در دولت در بخش‌های مختلف می‌روند که این خوب است. بعد از مدتی، طبیعتاً با جابه‌جایی دوباره، به مرکز پژوهش‌ها برمی‌گردند. به نظر من این خیلی خوب است که دوستان هم در حوزه حکمت نظری و هم در حوزه حکمت عملی یاد می‌گیرند.

قالیباف تصریح کرد: مهم است که هر آنچه در پژوهش انجام می‌دهیم، الزاماً همان را در بخش اجرا دنبال نکنیم. این را نمی‌گویم الزاماً باید حتماً این‌گونه باشد، ولی انصاف این است که باید منطق و دلیل قوی‌تری پیدا کنیم که اگر رفتیم و خواستیم تغییر ایجاد کنیم، وجدان خودمان در حوزه پژوهش و کار علمی‌مان و سندی که تولید کرده‌ایم، آگاه باشد که بله ما داریم نقضی را برطرف می‌کنیم؛ این یک بحث بسیار جدی است.

جابه‌جایی صندلی نباید

نقش و ماهیت ما را عضو کند

وی با بیان اینکه در مراکز پژوهش، الزاماً همه چیز مطابق با حوزه اجرا نیست، تأکید کرد: جابه‌جایی صندلی نباید نقش و ماهیت ما را عضو کند. این خطر بزرگی است و می‌تواند خطر بزرگی برای حکمرانی و رفتارهای فردی ما در حوزه مسائل تربیتی و اخلاقی داشته باشد و خسارت‌های فردی و جمعی به دنبال داشته باشد.

قالیباف گفت: آقای دکتر اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم به این مسئله اشاره کرد که ما هر کجا مسئول می‌شویم، وزیر، وکیل یا رئیس می‌شویم، احساس می‌کنیم دیگر چون روی صندلی نشستیم، علامه شده‌ایم و نیازی به همکاری، گفت‌وگو، پژوهش و استفاده از نخبگان و اندیشمندان نیست. این نیز یکی از اشکالات و خسارت‌هایی است که ما را مرتب با موانع مواجه می‌کند و برخی مشکلات کشور ممکن است دو دهه، سه دهه یا حتی چهار دهه حل نشده باقی بماند. این نکته اساسی باعث می‌شود اثرگذاری لازم در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حکمرانی آسیب ببیند.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما برای هر اقدامی می‌گوییم یک پیوست فرهنگی بگذاریم که به نظر این موضوع، رفع تکلیف است که با رفع تکلیف نمی‌توان به وظایف عمل کرد.

وی افزود: آن چیزی که ما در پژوهش، تصمیمات و حکمرانی انجام می‌دهیم، باید به گونه‌ای باشد که اقدامات، حکمرانی و تصمیمات ما در هر بخش و هر موضوعی «فرهنگ‌پایه» باشد و هیچ استثنایی هم ندارد.

قالیباف متذکر شد: در جنگ تحمیلی ۸ ساله، تا زمانی که بنی‌صدر فرمانده بود، مبانی، اندیشه و فکر تغییر می‌کرد، اما زمانی که امام راحل فرماندهی را به دست گرفت و جنگ «فرهنگ‌پایه» شد، همین موضوع عامل پیروزی و تداوم و عزت ما در جنگ شد، نه تجهیزات و امکانات. آن زمان سنت‌های الهی، فرهنگ‌پایه

شد.

وی اظهار کرد: متأسفانه ما امروز در تصمیمات حکمرانی، موضوعات فرهنگ‌پایه را یا از اساس قبول نداریم یا اگر قبول داریم، با پیوست فرهنگی به شکل رفع تکلیف به آن نگاه می‌کنیم.

به رسمیت شناختن مسائل مهم است

قالیباف تاکید کرد: ما نباید خودمان مسئله‌ها را دنبال کنیم بلکه باید مسئله را از متن مردم و جامعه خارج کنیم مبنی بر اینکه مسئله و مشکل آن‌ها چیست. یکی از بحث‌های جدی ما در کشور این است که بعضی اوقات مسئله‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. به رسمیت شناختن مسائل مهم است و باید آن مسئله حل شود.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام اول حل کردن مسائل، به رسمیت شناختن آن است. الان بسیاری از دوقطبی‌سازی‌ها، اختلاف‌نظرها و جنگ و‌گریزها، ریشه در بحث‌های علمی ندارد بلکه لجبازی است یعنی هدفمان این است که فقط خلاف حرف طرف مقابل را در جلسات بگوییم؛ این یعنی ما فهم درستی از حکمرانی، گفت‌وگو و مفاهمه نداریم.

وی در ادامه، بیان داشت: پرداختن به موضوع هم‌اندیشی و هم‌آفرینی آینده ایران، یکی از اقدامات خوب مرکز پژوهش‌هاست که این کار قابل تقدیر و حرکت رو به جلو است.

برنامه هفتم کم ‌اشکال‌ترین

و قابل‌ اجراترین برنامه توسعه کشور است

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر بگویم قبل از دولت، مرکز پژوهش‌ها یک برنامه هفتم نوشت، اغراق نکردم‌. برنامه هفتم، نسبت به ۶ برنامه توسعه گذشته، کم‌اشکال‌ترین و قابل‌اجراترین برنامه است. مرکز پژوش‌های مجلس با تمام وجود موضوع نظارت بر برنامه هفتم و کمک به دولت برای پیاده‌سازی این برنامه، را دنبال می‌کند. البته اگر اشکالی در برنامه هفتم باشد، آن را نهایتاً در یک بازه زمانی ۴۵ روزه اصلاح می‌کنیم. قالیباف عنوان کرد:

مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۱ را سال تولید و دانش‌بنیان نام‌گذاری کردند و در ۱۹ اردیبهشت همان سال، قانون دانش‌بنیان ابلاغ شد. قطعاً این قانون در ۵۰ روز نوشته نشد، بلکه با دوراندیشی، آینده‌نگری و تشخیص مرکز پژوهش‌ها انجام شد.

وی با اشاره به نشست مجلس، دولت و ذی‌نفعان درباره قانون جهش دانش بنیان، گفت: بخش عمده اجرائی شدن این قانون، به همان یک یا دو جلسه برمی‌گردد، لذا مهم است برای اجرای مواد اولویت‌دار برنامه هفتم، چنین نشست‌هابی برگزار شود. مرکز پژوهش‌ها باید مواد مهم و با اولویت برنامه هفتم را احصا و برای آن نشست‌های چهار جانبه با حضور دولت، مجلس، ذی‌نفعان و نخبگان به نمایندگی از مردم برگزار کند و قطعاً این کار می‌تواند ما را در حل مسائل پیش ببرد.