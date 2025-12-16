شکایت رئیس MI6 از گرفتاریهایی که هوش مصنوعی بر سر انگلیس آوار کرده است
سرویس خارجی-
رئیس سرویس اطلاعات خارجی مخفی انگلیس، با اذعان به اینکه کشورش در فضائی «پیچیده» گرفتار شده، گفت: «جهان اکنون خطرناکتر و پرمناقشهتر از دهههای گذشته است و فناوریهای نوظهور، مثل هوش مصنوعی، این مسئله را بیشتر برجسته میکنند.»
هوش مصنوعی، همانطور که ابزار قدرتمندی برای پیشرفت است، خطرات جدی برای امنیت ملی ایجاد میکند که کارشناسان و گزارشهای معتبر آن را برجسته کردهاند. یکی از اصلیترین تهدیدها، تقویت حملات سایبری است؛ طبق گزارشهای گوگل و آنتروپیک در سال ۲۰۲۵، مهاجمان دولتی و غیردولتی از هوش مصنوعی برای عملیات خودکار جاسوسی، نفوذ به شبکهها و استخراج دادهها استفاده میکنند، که حملات را سریعتر و پیچیدهتر میکند. همچنین، تولید اطلاعات غلط و دیپفیکها با هوش مصنوعی میتواند انتخابات را مختل کند، اعتماد عمومی را کاهش دهد و حتی بحرانهای دیپلماتیک جعلی ایجاد کند، همانطور که در گزارشهای مختلف شورای روابط خارجی و... به آن اشاره شده است. خطر دیگر، سلاحهای خودکار (مانند رباتهای کشنده) است؛ گزارشهای رَند و دیدهبان حقوق بشر هشدار میدهند که ممکن است این سلاحها منجر به ناپایداری ژئوپلیتیکی، هدفگیری اشتباه غیرنظامیان یا مسابقه تسلیحاتی شوند. افزون بر این، حوادث مرتبط با هوش مصنوعی (مانند نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده) بیش از ۵۶درصد افزایش یافته، و گزارشهایی تأکید میکنند که پیشرفت سریع هوش مصنوعی میتواند دفاعهای سنتی را ناکارآمد کند. این تهدیدها نشان میدهد که بدون نظارت قوی، هوش مصنوعی میتواند قدرت اعمال خشونت را پراکنده و غیرقابل پیشبینی کند؛ گرچه تمرکز آن هم معضلات خود را دارد!
گرفتاریهای هوش مصنوعی از زبان رئیس MI6
به گزارش ایسنا، «بلیز مترولی» رئیس سرویس اطلاعات خارجی «بریتانیا»، روز دوشنبه، طی سخنانی بیان کرد: «جهان اکنون خطرناکتر و پرمناقشهتر از دهههای گذشته است و فناوریهای نوظهور این مسئله را بیشتر برجسته میکنند.» طبق گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، او در دفتر مرکزی امآی۶ در لندن گفت: «قدرت پراکندهتر و غیرقابل پیشبینیتر شده و همزمان کنترل این فناوریها از دولتها به شرکتها و گاهی اوقات به افراد منتقل میشود. افزون بر این، بریتانیا در فضائی بین صلح و جنگ گرفتار شده که با ظهور هوش مصنوعی و سایر فناوریهای تحت سلطه افراد و شرکتهای قدرتمند، وضعیت پیچیدهتر شده است.» رؤسای پیشین امآی۶ در گذشته، مسائلی را در مورد چین که روزی تحولات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را کنترل خواهد کرد، مطرح کرده بودند. مترولی در ادامه گفت: «اگرچه خبرهای خوب باورنکردنی در فناوریهای جدید وجود دارد اما خطراتی نیز وجود دارد و این خطرات نهتنها از جانب کشورهایی که برای برتری رقابت میکنند، بلکه از آنجا که برخی الگوریتمها به اندازه دولتها قدرتمند میشوند، نیز میتواند ناشی شود. همچنین، اطلاعات بهطور فزایندهای تسلیحاتی میشود.» او استدلال کرد: «بریتانیا و جهان اکنون در فضائی بین صلح و جنگ فعالیت میکنند، وضعیتی که در آن سازمان جاسوسی، که بهطور سنتی بر اداره مأموران و کار با منابع انسانی متمرکز بود، باید با آن مقابله کند. امآی۶ باید در فناوری مسلط شود و تأثیر پیشرفتهای آینده را پیشبینی کند.»
مسئله چین برای غرب
بلیز مترولی بخش دیگری از سخنان خود را به چین اختصاص داد و گفت: «چین بخش مرکزی تحول جهانی خواهد بود که در این قرن در حال وقوع است. ضروری است که ما به عنوان امآی۶، همچنان به درک ظهور چین ادامه دهیم.» رئیس امآی۶ با ادعایی علیه روسیه گفت: «روسیه توسعهطلب است و به دنبال مطیع کردن اوکراین و آزار و اذیت ناتو میباشد.» او همچنین با اشاره به مذاکرات اوکراین و حلوفصل جنگ این کشور ادعا کرد: «پوتین (رئیسجمهور روسیه) در تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین جدی نیست و او صرفاً مذاکرات را طولانی میکند.» گفتنی است، قدرت چین در حوزه فناوری و هوش مصنوعی چشمگیر است؛ طبق گزارش شاخص هوش مصنوعی استنفورد در سال ۲۰۲۵، این کشور بیش از ۷۰درصد پتنتهای جهانی هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده و در انتشار مقالات علمی نیز پیشتاز است. شرکتهایی مانند علیبابا، تنسنت، بایدو و هواوی مدلهای پیشرفتهای مانند Qwen و Hunyuan را توسعه دادهاند، همچنین استارتآپهایی مثل DeepSeek با مدل R1 خود در سال ۲۰۲۵ جهان را شگفتزده کردند و عملکردی نزدیک به بهترین مدلهای آمریکایی ارائه دادند. افزون بر این، چین در محاسبات کوانتومی نیز پیشرفتهای قابلتوجهی داشته، مانند کامپیوتر کوانتومی با ۱۰۵ کیوبیت، که نشاندهنده سرمایهگذاری عظیم در زیرساختهای نو است. این دستاوردها نهتنها از حمایت دولتی گسترده ناشی میشود، بلکه چین را به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل کرده و آینده فناوری جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته در مقابل ابراز نگرانی این خانم باید تذکری تاریخی داد و آن اینکه انگلیس در طول تاریخ امپراتوری خود، بارها از فناوریهای پیشرفته برای حفظ سلطه و منافعش سوءاستفاده کرده است.
در قرن نوزدهم، با تسلط بر شبکه تلگراف زیردریایی جهانی معروف به All Red Line، ارتباطات دشمنان را قطع و نظارت میکرد. در دوران استعمار، از فناوری نظامی مانند توپخانه پیشرفته و کشتیهای جنگی در سیاست «دیپلماسی توپخانهای» استفاده کرد تا کشورها را مجبور به امتیازدهی کند، مانند بلوکهکردن بنادر یونان در ۱۸۵۰. در جنگ جهانی دوم، شکستن
کد انیگما با ماشینهایی در بلچلی پارک، اطلاعات دشمن را برای پیروزی متفقین به کار گرفت، هرچند این فناوری پس از جنگ برای نظارت بر متحدان هم استفاده شد! و... این الگو نشان میدهد انگلیس هم همواره فناوری را نهتنها برای دفاع، بلکه برای گسترش نفوذ و کنترل جهانی به کار گرفته است.