«گاردین» در گزارشی نوشته است، یک اقدام جنجالی برای اصلاح فهرست رأی‌دهندگان در سراسر کشور پهناور هند باعث نگرانی مسلمانان و دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی شده است.

روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت: «در میانه یک اقدام جنجالی برای اصلاح فهرست رأی‌دهندگان در هند، منتقدان می‌گویند اجرای این طرح باعث سلب حق رأی اقلیت‌ها و تثبیت قدرت دولت نارندرا مؤدی خواهد شد. منتقدان همچنین دولت مرکزی هند را به نابودی روندهای دموکراتیک در کشور متهم کرده‌اند.» هفته گذشته بحثی در پارلمان هند بر سر فرآیند ویژه بازنگری فشرده، که در ۹ ایالت و سه قلمرو در حال انجام است، شکل گرفت که به‌سرعت به جنجال تبدیل شد. گفته می‌شود این یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات فهرست انتخاباتی کشور در دهه‌های اخیر است. اما رهبران اپوزیسیون هند می‌گویند دولت در سطح ملی و ایالتی قصد دارد از این قانون برای سلب حق رأی فقرا و اقلیت‌ها- به‌ویژه مسلمانان- به عنوان «مهاجران غیرقانونی» و دستکاری فهرست انتخاباتی استفاده کند.