فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۴۷
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

گاردین: اصلاح فهرست رأی‌دهندگان هند را به سمت دیکتاتوری سوق می‌دهد

«گاردین» در گزارشی نوشته است، یک اقدام جنجالی برای اصلاح فهرست رأی‌دهندگان در سراسر کشور پهناور هند باعث نگرانی مسلمانان و دیگر فعالان حقوق بشری و مدنی شده است.
روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت: «در میانه یک اقدام جنجالی برای اصلاح فهرست رأی‌دهندگان در هند، منتقدان می‌گویند اجرای این طرح باعث سلب حق رأی اقلیت‌ها و تثبیت قدرت دولت نارندرا مؤدی خواهد شد. منتقدان همچنین دولت مرکزی هند را به نابودی روندهای دموکراتیک در کشور متهم کرده‌اند.» هفته گذشته بحثی در پارلمان هند بر سر فرآیند ویژه بازنگری فشرده، که در ۹ ایالت و سه قلمرو در حال انجام است، شکل گرفت که به‌سرعت به جنجال تبدیل شد. گفته می‌شود این یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات فهرست انتخاباتی کشور در دهه‌های اخیر است. اما رهبران اپوزیسیون هند می‌گویند دولت در سطح ملی و ایالتی قصد دارد از این قانون برای سلب حق رأی فقرا و اقلیت‌ها- به‌ویژه مسلمانان- به عنوان «مهاجران غیرقانونی» و دستکاری فهرست انتخاباتی استفاده کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دونه، دونه!(گفت و شنود)

راه و بی‌راه(یادداشت روز)

چین حاکمیت خود بر تایوان را قابل تردید دانست(نکته)

کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است

اخبار ویژه

خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله شاهچراغی

دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است

آنها که تورم را دامن زدند و برایش مرثیه هم ساختند!

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می‌کنند

گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است