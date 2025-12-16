حملات آمریکا به قایق‌ها و کشتی‌های متعلق به ونزوئلا همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد آمریکا اعلام کرد که در حمله به سه قایق در اقیانوس آرام 8 تن دیگر را کشته است!

در حالی که سؤالات و انتقادات درباره حملات دولت ترامپ به قایق‌هایی که ادعا می‌کند مظنون به قاچاق موادمخدر هستند، همچنان

رو به افزایش است، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای

این کشور در ادامه عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» روز دوشنبه سه قایق

را در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار دادند. با احتساب 8 ماهیگیر کشته شده در این حمله شمار قربانیان دست‌کم 24 حمله انجام شده از شهریور گذشته تاکنون به 95 قربانی رسیده است. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنگتن‌تایمز، ارتش آمریکا شواهدی دال بر اینکه این سه قایق حامل مواد‌مخدر بودند، ارائه نکرده و فقط ویدئویی را از یک قایق منتشر کرد که پیش از انفجار، در حرکت بود. رسانه‌های آمریکا بارها اعلام کرده‌اند ادعای ترامپ درباره انگیزه این حملات دروغ است و او به دنبال نفت ونزوئلا است.