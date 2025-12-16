فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۴۶
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ادامه حملات آمریکا به قایق‌های ونزوئلا تاکنون 24 قایق منهدم و 95 نفر کشته شده‌اند

حملات آمریکا به قایق‌ها و کشتی‌های متعلق به ونزوئلا همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد آمریکا اعلام کرد که در حمله به سه قایق در اقیانوس آرام 8 تن دیگر را کشته است!
در حالی که سؤالات و انتقادات درباره حملات دولت ترامپ به قایق‌هایی که ادعا می‌کند مظنون به قاچاق موادمخدر هستند، همچنان 
رو به افزایش است، فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای
این کشور در ادامه عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» روز دوشنبه سه قایق 
را در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار دادند. با احتساب 8 ماهیگیر کشته شده در این حمله شمار قربانیان دست‌کم 24 حمله انجام شده از شهریور گذشته تاکنون به 95 قربانی رسیده است.  به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه واشنگتن‌تایمز، ارتش آمریکا شواهدی دال بر اینکه این سه قایق حامل مواد‌مخدر بودند، ارائه نکرده و فقط ویدئویی را از یک قایق منتشر کرد که پیش از انفجار، در حرکت بود. رسانه‌های آمریکا بارها اعلام کرده‌اند ادعای ترامپ درباره انگیزه این حملات دروغ است و او به دنبال نفت ونزوئلا است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دونه، دونه!(گفت و شنود)

راه و بی‌راه(یادداشت روز)

چین حاکمیت خود بر تایوان را قابل تردید دانست(نکته)

کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است

اخبار ویژه

خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله شاهچراغی

دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است

آنها که تورم را دامن زدند و برایش مرثیه هم ساختند!

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می‌کنند

گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است