زایمان رایگان برای مقابله با بحران جمعیت
دولت چین در واکنش به کاهش جمعیت در تلاش برای تشویق والدین به فرزندآوری و آمادهسازی طرحی برای رایگان کردن زایمان در سراسر کشور است.
به گزارش ایرنا، مدیر اداره ملی بیمه سلامت چین در کنفرانسی که در پکن برگزار شد، درباره برنامههای این سازمان در این زمینه بحث کرد و اظهار داشت که به عنوان بخشی از تلاشها برای ترویج بارداری در پاسخ به کاهش نرخ زاد و ولد در کشور، آنها قصد دارند یک سیستم مراقبتهای بهداشتی سراسری را اجرا کنند که در آن تمام هزینههای زایمان توسط دولت پوشش داده شود.
کانگ تأکید کرد که هدف آنها بهبود کافی پوشش بیمه برای هزینههای بهداشتی مرتبط با بارداری است و گفت که هزینههای زایمان را در سراسر کشور رایگان خواهند کرد. وی همچنین افزود که آنها پوشش بیمهای هزینههای کنترل بارداری و داروهای مسکن مربوط به زایمان را ارتقا خواهند داد.
در واکنش به کاهش نرخ زاد و ولد در چین در سالهای اخیر، مشاهده میشود دولتهای مرکزی و محلی در حال اجرای مقرراتی با هدف کاهش هزینههای زایمان، مراقبت از کودکان و آموزش هستند.
مناطق آزمایشی که پوشش گستردهتری برای هزینههای زایمان ارائه میدهند، در هفت استان، از جمله جیلین، جیانگ سو و شاندونگ، ایجاد شدهاند. طرح زایمان که تقریباً ۲۵۵میلیون نفر را پوشش میدهد، قصد دارد افرادی را که عموماً خارج از شبکه تأمین اجتماعی هستند، مانند کارگران فصلی، مقطعی و مهاجر را دربر بگیرد.
در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که این هفته در چین برگزار شد، رهبری سیاسی این کشور همچنین تأکید کرد که تثبیت جمعیت نوزادان باید در اقدامات سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
به گفته تحلیلگران، به نظر میرسد چین وارد یک تغییر جمعیتی بلندمدت شده است که در آن جمعیت آن به تدریج پیر میشود و نسبت جمعیت در سن کار به تدریج کاهش مییابد.
در چین، جایی که رشد جمعیت از سال ۲۰۱۶ کند شده بود، جمعیت این کشور برای اولینبار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. نرخ زاد و ولد در سال ۲۰۲۳ به ۶.۳۹ در هر هزار نفر کاهش یافت که پایینترین سطح از زمان شروع ثبت ملی در سال ۱۹۴۹ است.
دولت چین سیاست «تکفرزندی» خود را که از دهه ۱۹۸۰ اجرا میشد، کنار گذاشت و ابتدا در سال ۲۰۱۶ محدودیت داشتن فرزند را به دو فرزند افزایش داد و سپس در سال ۲۰۲۱ با تصویب قانونی، به خانوادهها اجازه داد تا سه فرزند داشته باشند.
با وجود سیاستهایی که با هدف تشویق خانوادهها به فرزندآوری اتخاذ شدهاند، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی و بزرگ کردن فرزندان باعث شده است که نسلهای جوانتر در مورد فرزندآوری تردید داشته باشند.
پیشبینی میشود که کاهش جمعیت، همراه با نیروی کار مسن، منجر به کاهش پتانسیل نیروی کار آینده چین خواهد شد و اثرات این امر در اقتصاد احساس خواهد شد.