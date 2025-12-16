رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف بيش از چهار تن و 500 کيلوگرم مواد مخدر صنعتي و سنتي و انهدام هفت باند مسلح و حرفه‌اي قاچاق مواد مخدر، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار ايرج کاکاوند اظهار داشت: در ادامه طرح‌هاي مقابله‌اي با سر شبکه‌هاي اصلي قاچاق مسلح موادمخدر، به‌خصوص موادمخدر صنعتي و روانگردان ماموران مرکز عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتي و ميداني گسترده طي چند ماه، موفق شدند اعضاي پنج باند مسلح و حرفه‌اي ورود و حمل موادمخدر که اقدام به قاچاق موادمخدر صنعتي و سنتي از مرزهاي شرق و جنوب‌شرقي به خاک جمهوري اسلامي ايران و سپس توزيع به استان‌هاي مرکزي کشور را مي‌کردند، شناسايي کنند.

کاکاوند با اشاره به اشراف اطلاعاتي در رصد و دستگيري سرشبکه‌هاي اصلي قاچاق مواد مخدر افزود: پس از شناسايي اعضاي باندهاي مورد اشاره، مرکز عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا با تشکيل تيم‌هاي ويژه اطلاعاتي و عملياتي و اعزام آنها به مناطق هدف، ضمن انجام هفت عمليات مشترک با پليس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامي و مرزباني استان سيستان و بلوچستان و نيز پليس مبارزه با مواد مخدر ويژه غرب و شرق استان تهران در يک هفته گذشته، موفق شدند باندهاي مذکور را مورد ضربه مهلک قرار دهند.

وی ادامه داد: در مجموع، با تلاش همه‌جانبه همکاران، ضمن کشف بيش از چهار تن و 500 کيلوگرم انواع مواد مخدر شامل يک تن و 724 کيلوگرم شيشه، دو تن و 181 کيلوگرم ترياک، 162 کيلوگرم هرويين و 475 کيلوگرم مرفين، 15 نفر از قاچاقچيان مسلح و عناصر اصلي فعال در قاچاق مواد افيوني دستگير و 11 خودرو سبک و سنگين سرقتي با پلاک‌هاي جعلي از قاچاقچيان کشف و ضبط و دستگيرشدگان با تشکيل پرونده، جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي، معرفي شدند.

اين مقام ارشد انتظامي گفت: پليس با به‌کارگيري تمام توان عملياتي و انتظامي خود در تامين نظم و امنيت شهروندان تلاش مي‌کند؛ لازم است شهروندان نيز ضمن رعايت نکات ايمني و امنيتي در پيشگيري از جرايم، هرگونه اطلاعات و اخبار درخصوص توزيع‌کنندگان مواد مخدر را از تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.