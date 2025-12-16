فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۴۴
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس پلیس مواد مخدر خبر داد

کشف 4/5 تن انواع مواد مخدر و انهدام 7 باند مسلح و حرفه‌اي قاچاق

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف بيش از چهار تن و 500 کيلوگرم مواد مخدر صنعتي و سنتي و انهدام هفت باند مسلح و حرفه‌اي قاچاق مواد مخدر، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار ايرج کاکاوند اظهار داشت: در ادامه طرح‌هاي مقابله‌اي با سر شبکه‌هاي اصلي قاچاق مسلح موادمخدر، به‌خصوص موادمخدر صنعتي و روانگردان ماموران مرکز عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتي و ميداني گسترده طي چند ماه، موفق شدند اعضاي پنج باند مسلح و حرفه‌اي ورود و حمل موادمخدر که اقدام به قاچاق موادمخدر صنعتي و سنتي از مرزهاي شرق و جنوب‌شرقي به خاک جمهوري اسلامي ايران و سپس توزيع به استان‌هاي مرکزي کشور را مي‌کردند، شناسايي کنند.
کاکاوند با اشاره به اشراف اطلاعاتي در رصد و دستگيري سرشبکه‌هاي اصلي قاچاق مواد مخدر افزود: پس از شناسايي اعضاي باندهاي مورد اشاره، مرکز عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر فراجا با تشکيل تيم‌هاي ويژه اطلاعاتي و عملياتي و اعزام آنها به مناطق هدف، ضمن انجام هفت عمليات مشترک با پليس مبارزه با مواد مخدر و عوامل انتظامي و مرزباني استان سيستان و بلوچستان و نيز پليس مبارزه با مواد مخدر ويژه غرب و شرق استان تهران در يک هفته گذشته، موفق شدند باندهاي مذکور را مورد ضربه مهلک قرار دهند.
وی ادامه داد: در مجموع، با تلاش همه‌جانبه همکاران، ضمن کشف بيش از چهار تن و 500 کيلوگرم انواع مواد مخدر شامل يک تن و 724 کيلوگرم شيشه، دو تن و 181 کيلوگرم ترياک، 162 کيلوگرم هرويين و 475 کيلوگرم مرفين، 15 نفر از قاچاقچيان مسلح و عناصر اصلي فعال در قاچاق مواد افيوني دستگير و 11 خودرو سبک و سنگين سرقتي با پلاک‌هاي جعلي از قاچاقچيان کشف و ضبط و دستگيرشدگان با تشکيل پرونده، جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي، معرفي شدند.
اين مقام ارشد انتظامي گفت: پليس با به‌کارگيري تمام توان عملياتي و انتظامي خود در تامين نظم و امنيت شهروندان تلاش مي‌کند؛ لازم است شهروندان نيز ضمن رعايت نکات ايمني و امنيتي در پيشگيري از جرايم، هرگونه اطلاعات و اخبار درخصوص توزيع‌کنندگان مواد مخدر را از تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دونه، دونه!(گفت و شنود)

راه و بی‌راه(یادداشت روز)

چین حاکمیت خود بر تایوان را قابل تردید دانست(نکته)

کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است

اخبار ویژه

خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله شاهچراغی

دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است

آنها که تورم را دامن زدند و برایش مرثیه هم ساختند!

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می‌کنند

گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است