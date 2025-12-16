تصادف اتوبوس در محور اصفهان‌- نطنز 13 کشته برجای گذاشت

یک دستگاه اتوبوس در محور اصفهان- نطنز پس از عبور از گاردریل وسط آزادراه وارد مسیر مخالف شد و با یک دستگاه خودروی سواری تاکسی برخورد کرد که در پی آن ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند.

ساعت ۲۲:۲۰ روز دوشنبه یک دستگاه اتوبوس اسکانیا متعلق به شرکت مسافربری رویال سفر اصفهان که در ساعت ۱۹:۳۰ از پایانه مسافربری کاوه اصفهان به مقصد مشهد مقدس حرکت کرده بود، در مسیر جنوب به شمال آزادراه نطنز و در محدوده گردنه نیه دچار حادثه شد.

جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا روز سه‌شنبه درباره این حادثه به ایرنا گفت: کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه ناوگان مسافری، همواره در اولویت کاری پلیس راه قرار دارد و به‌طور متوسط کمتر از یک‌درصد تصادفات سالانه مربوط به ناوگان مسافری است، اما متأسفانه در این حادثه شاهد تلفات بالایی بودیم.

سرهنگ سیاوش محبی افزود: اتوبوس حادثه‌دیده ساعت ۱۹:۳۰ از ترمینال کاوه اصفهان به مقصد مشهد حرکت کرد و در مسیر، در پاسگاه پلیس راه شاهین‌شهر متوقف شد. این اتوبوس به دلیل داشتن خلافی ۱۵میلیون تومانی تا زمان پرداخت، اجازه تردد نداشت و پس از تسویه خلافی و اصرار شدید مسافران، به مسیر خود ادامه داد.

محبی ادامه داد: این اتوبوس پس از طی حدود ۳۷ کیلومتر، به دلایلی از گاردریل وسط آزادراه نطنز عبور کرده و وارد لاین مخالف شد و با یک دستگاه خودروی سواری تاکسی که در مسیر مجاز خود در حال تردد بود، برخورد کرد که در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان تاکسی و

۱۱ نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس پس از حادثه گفت: تیم کارشناسی از ستاد پلیس راه راهور فراجا به محل حادثه اعزام شد و همزمان همکاران پلیس راه استان اصفهان نیز در صحنه حضور یافتند، بررسی‌های کارشناسی برای تعیین علت دقیق وقوع تصادف در حال انجام است و نتیجه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

جانشین رئیس پلیس راه راهور با انتقاد از نحوه به‌کارگیری رانندگان پرخطر در ناوگان عمومی بیان داشت: راننده‌ای با سوابق متعدد تخلفات حادثه‌ساز نباید مجوز فعالیت و مسافرگیری دریافت کند. کمبود راننده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی نمی‌تواند توجیهی برای استفاده از رانندگان دارای سابقه تخلف باشد و انتظار می‌رود شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در این زمینه نظارت جدی‌تری داشته باشند. محبی از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرعادی از راننده حین سفر، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اولین پاسگاه یا توسط تیم‌های بین‌راهی، وسیله نقلیه متوقف و با راننده متخلف برخورد شود.

سهم ایمنی راه در حادثه محور نطنز

جانشین پلیس راهور فراجا نیز در پاسخ به پرسشی درباره حادثه واژگونی اتوبوس در محور اصفهان– نطنز گفت: علت دقیق حادثه در دست بررسی است و کارشناسان پلیس در حال بررسی صحنه هستند. نتیجه نهایی بررسی‌های کارشناسی متعاقباً اعلام خواهد شد و در حال حاضر نمی‌توان درباره علت قطعی حادثه اظهار نظر کرد.

به گزارش ایسنا، سردار حسن مومنی با تأکید بر نقش ایمنی راه در این حادثه افزود: یکی از موضوعات مهم در این محور، سهم راه است. پیش‌تر مصوبه‌ای وجود داشته و به شرکت آزادراه‌ها نیز ابلاغ شده بود که در این مسیر باید نیوجرسی نصب شود. از چند سال گذشته مکاتبات متعددی با دستگاه‌های مربوطه انجام شده، اما متأسفانه این مصوبه اجرایی نشده است. قطعاً شرکت آزادراه‌ها در این حادثه سهم خواهد داشت و اگر نیوجرسی مطابق مقررات و مصوبات احداث شده بود، احتمالاً شاهد وقوع چنین تصادفی و جان‌باختن این تعداد از هموطنان نبودیم.