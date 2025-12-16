تداوم بارش و کاهش دما در نقاط مختلف کشور تا شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا شنبه و کاهش دما خبر داد.

صادق ضیائیان به ایسنا گفت: براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری طی چهارشنبه و پنجشنبه در غالب مناطق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود که شدت بارش‌ها روز چهارشنبه در فارس، هرمزگان، خراسان‌رضوی، کرمان‌شرقی، سمنان، بخش‌هایی از اصفهان و سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت. همچنین پنجشنبه به جز شمال‌غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ می‌دهد و در فارس، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان بارش شدت خواهد داشت. سپس جمعه از میزان بارندگی در نوار غربی و دامنه‌های البرز کاسته می‌شود و این سامانه در نیمه‌شرقی و مناطق مرکزی کشور فعال خواهد بود.

ضیائیان با بیان اینکه شنبه بارش‌ها با شدت کمتر در نیمه‌شرقی کشور ادامه خواهد داشت، ادامه داد: تا روز شنبه، در نیمه‌شرقی و جنوبی کشور، برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت، همچنین بارش در اغلب مناطق، به ویژه مناطق سردسیر و مرتفع، به صورت برف خواهد بود.

وی افزود: چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در جنوب‌شرق و مناطق مرکزی کشور وزش باد و کاهش دما رخ می‌دهد. نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی همچنین نشان داد که تا روز جمعه، دریای‌خزر، خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.