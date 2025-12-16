معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد هرچند در تعدادی از استان‌ها روند بیماری آنفلوآنزا کاهشی شده، اما با سردتر شدن هوا و افزایش تجمعات، همچنان احتمال تشدید موج آنفلوآنزا وجود دارد.

به گزارش وبدا، علیرضا رئیسی اظهار داشت: موج آنفلوانزای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شدت بیشتری داشته و در برخی استان‌ها زودتر و با دامنه بالاتری بروز کرده است. با اقداماتی که در حال انجام است، در تعدادی از استان‌هایی که پیش‌تر درگیری بالاتری داشتند، روند بیماری متوقف یا حتی نزولی شده، اما در برخی استان‌ها همچنان با افزایش موارد ابتلا مواجه هستیم.

رئیسی افزود: در حال حاضر استان‌های گلستان، قزوین، هرمزگان، سیستان‌ و بلوچستان، خوزستان، تهران، کرمانشاه و همدان بیشترین میزان درگیری با آنفلوآنزا را دارند و در برخی از این استان‌ها، میزان ابتلا همچنان چند برابر حد هشدار نظام سلامت است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود اوج موج آنفلوآنزا تا سه یا چهار هفته آینده ادامه داشته باشد، ادامه داد: براساس الگوی سال‌های گذشته، انتظار داریم با نزدیک‌شدن به اواخر بهمن و اوایل اسفند، میزان ابتلا به‌تدریج کاهش یابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره سرعت انتقال بیماری گفت: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی با قدرت سرایت بالاست و هر فرد مبتلا به‌ویژه در فضاهای بسته و تجمعات طولانی‌مدت، می‌تواند به‌طور متوسط یک تا سه نفر دیگر را آلوده کند.

فوت 110 تا ۱۱۵ نفر از ابتدای موج امسال

رئیسی با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از آنفلوآنزا، یادآور شد: از ابتدای موج امسال تاکنون، حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ مورد فوت منتسب به آنفلوآنزا در کشور گزارش شده که عمده این موارد مربوط به سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله بیماری‌های مزمن، نقص ایمنی، سرطان و بیماری‌های تنفسی بوده است.

وی بیان داشت: در مراجعات سرپایی، حدود ۳۰ تا ۴۰درصد بیماران تنفسی تست آنفلوآنزا مثبت داشته‌اند که این عدد اکنون به حدود ۲۴درصد کاهش یافته اما همچنان بیش از دوبرابر حد هشدار نظام سلامت است. در این مدت، موارد مثبت کرونا کمتر از یک درصد گزارش شده است.

از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنید

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی، افزود: از مردم درخواست می‌کنیم از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک پرهیز کنند، در صورت بروز علائم بیماری چند روز در خانه استراحت داشته باشند و از حضور در مدرسه یا محل کار خودداری کنند. استفاده از ماسک، پرهیز از روبوسی و دست‌دادن، استفاده نکردن از وسایل شخصی مشترک و مصرف مایعات کافی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری است. رئیسی، مراقبت بیشتر از سالمندان را مهم دانست و گفت: بیشترین گردش ویروس در گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال است اما بیشترین موارد بستری و فوت در سالمندان و افراد آسیب‌پذیر رخ می‌دهد؛ بنابراین رعایت نکات بهداشتی در ارتباط با این گروه‌ها ضروری است.