رئیس مرکز رشد فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از رونمایی از 12 محصول جدید دارویی برای درمان بیماران قلبی، دیابت، بیهوشی و ترمیم زخم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود بیگلر در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش از رونمایی از 12 محصول فناورانه در نمایشگاه دانشگاه علوم‌پزشکی تهران خبر داد و گفت: دو مورد از این محصولات در حوزه دیابت، دو محصول در حوزه بیهوشی، سه محصول در حوزه بیماری‌های قلب و عروق، دو پانسمان ترمیم زخم و یک محلول ضدعفونی زخم و همچنین یک‌ محصول در حوزه استاندارد و ناخالصی‌های دارویی و یک محصول در ترمیم ضایعات ناشی از شیمی‌درمانی رونمایی شد.

بیگلر ادامه داد: محصولی که برای بیماری‌های قلبی رونمایی‌شده برای درمان نارسایی قلبی کاربرد دارد که برای نخستین‌بار در کشور با فرمولاسیونی نوآورانه برای بیماران پرخطر و تحت شیمی‌درمانی تولید شده است. یک دارو برای درمان نفروپاتی دیابتی است که با کاهش اِدِم، عوارض کمتری نسبت به سایر داروها دارد. داروی بیهوشی نخستین محلول استنشاقی بیهوشی ایزوفلوران در ایران است که پیش از این وابسته به واردات فوریتی بود. امروز با تولید داخلی این محصول بیش از 30درصد نیاز سالانه کشور تامین می‌شود. محصول پانسمان پودری با پرکردن زخم‌ها، تمامی مراحل ترمیم زخم را پشتیبانی می‌کند. همچنین محلول تولیدشده برای زخم، از رشد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا جلوگیری کرده و به درمان زخم کمک می‌کند.

وی افزود: تولید این محصولات نقش پایداری در تامین نیاز داخلی داشته و این دستاوردها باعث صرفه‌جویی چندین میلیون یورویی ارز و کاهش وابستگی به واردات شده است.