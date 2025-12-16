# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

بحران مدیریت

حمید کثیری: «سکوت رسانه‌ای در برابر تورم و گرانی، مدیریت بحران نیست؛ واگذاری میدان روایت است. در غیاب توضیح شفاف و بموقع و عدم همدلی مسئولان با نارضایتی مردم، افکار عمومی منبع خود را از روایت‌های رقیب تأمین می‌کند و هزینه‌های اقتصادی بحران به هزینه‌های اجتماعی و امنیتی ارتقا می‌یابد...»

نتیجه توهم مذاکره چه بود؟

مسعود براتی با انتشار این تصویر از صفحه اول یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نوشت: «سؤال دقیق‌تر این است که جریان غرب‌زده با توهم مذاکره برای رفع تحریم با ایران چه کرد؟ خصوصا در بخش مسکن که امثال آخوندی بر سر کار بودند.»

سیدامیر سیاح نیز درباره این تیتر نوشت: «مثل‌همیشه عواقب بی‌عملی‌ها و بدعملی‌ها را گردن تحریم ‌خارجی انداخته‌اند گویی عمدا با تحریم‌ داخلی، کارآفرینان و مردم را اذیت می‌کنند تا به ‌این هدف برسند.»

احمد قدیری هم در واکنش به این تیتر روزنامه نوشت: «روی‌شان نشد بنویسند «تحریم پسافتنه ۸۸»، نوشتند «۱۵ سال تحریم».

اسرائیل نزدیک‌تر از همیشه به آخر خط

کاربری نوشت: «جامعه اسرائیل به‌شدت دوپاره‌ شده! نصف مردم با عفو نتانیـاهو مخالفن و بیش از ۵۵٪ میگن رهبران فاسدن. نگرانی امنیتی بالا رفته، احتمال درگیری با ایران، حزب‌الله و حماس هست؛ و خشونت شهرک‌نشین‌ها هم نادیده گرفته می‌شه! با این وضعیت، واقعاً تا کِی می‌تونه دوام بیاره؟»

نمونه‌ای از محدودیت زنان ایرانی!

موسوی با انتشار این تصویر نوشت: «سه زن دانشمند، سه مسیر اثرگذار در درمان‌های نوین: دکتر سپیده میرزایی با مهار مقاومت دارویی سرطان، درمان‌های شخصی‌سازی‌شده رو توسعه داده. دکتر سارا پهلوان با سلول‌های بنیادی، راه درمان بیماری‌های قلبی رو هموار کرده. بی‌بی فاطمه حقیرالسادات با نانو‌بیوتکنولوژی، داروهای ضدسرطان و محصولات دانش‌بنیان رو گسترش داده. که میگفتین جمهوری اسلامی زن‌ستیزه و زن‌ها رو محدود می‌کنه؟!»

بازی‌ای که در استرالیا شروع شد

نرگس قاسمی‌فر: «اتفاق استرالیا بازی است که در آن: ۱. به آمریکا اجازه می‌دهد کمک بیشتری به رژیم صهیونیستی داشته باشد و توجیه است در برابر اعتراض آمریکاییان به خاطر صرف بودجه برای یهودیان. ۲. مشروعیت‌بخشیدن به جغرافیای اسرائیل و اینکه هیچ جای جهان برای یهودی‌ها جز فلسطین اشغالی امن نیست! گول نخورید.»